世界法說會／今年資本支出估600至700億元 12吋廠2027年量產

世界先進（5347）今日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出席，世界先進預估，資本支出計畫按照計劃新加坡12吋廠2026年底試產，2027年量產，2025年資本支出640億元較原先預估略低主要部分採購訂單優於預期，2026年資本支出預估將達600-700億元之間，約與2025年相當，資本支出85%用於VSMC廠區。

法人關注世界先進和台積電（2330）之間的合作，方略則回應說，不方便評論單一特定公司，但業界熟知重要策略合作夥伴，創造互惠雙贏局面。新加坡12吋廠按進度甚至有超前預期，過去三四個月已經移入首批機台200台以上，預期首批送樣驗證今年內試產，2027年首季量產，預期已有足夠應用支持廠區生產。

此外，既有成熟產能方面，世界提到，為了滿足客戶長期需求，2026年將淘汰與升級粗線寬產能至細線寬，年減少約4%，月產能因晶圓廠歲修季減少9%。

世界也說，目前訂單能見度約三個月，產能利用率約提升至80-85%，較去年第4季75%提升，因應面板驅動IC需求提升以及電源管理IC需求提升，產品結構與去年第4季相當。

世界先進統計，去年第4季PMIC占比78%居最大宗。世界先進去年第4季出貨季減少7%，均價季增5%，毛利率27.5%符合預期。