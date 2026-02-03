快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

世界法說會／今年資本支出估600至700億元 12吋廠2027年量產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
世界先進旗下新加坡12寸廠VSMC正在推進至量產階段。圖／公司提供
世界先進旗下新加坡12寸廠VSMC正在推進至量產階段。圖／公司提供

世界先進（5347）今日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出席，世界先進預估，資本支出計畫按照計劃新加坡12吋廠2026年底試產，2027年量產，2025年資本支出640億元較原先預估略低主要部分採購訂單優於預期，2026年資本支出預估將達600-700億元之間，約與2025年相當，資本支出85%用於VSMC廠區。

法人關注世界先進和台積電（2330）之間的合作，方略則回應說，不方便評論單一特定公司，但業界熟知重要策略合作夥伴，創造互惠雙贏局面。新加坡12吋廠按進度甚至有超前預期，過去三四個月已經移入首批機台200台以上，預期首批送樣驗證今年內試產，2027年首季量產，預期已有足夠應用支持廠區生產。

此外，既有成熟產能方面，世界提到，為了滿足客戶長期需求，2026年將淘汰與升級粗線寬產能至細線寬，年減少約4%，月產能因晶圓廠歲修季減少9%。

世界也說，目前訂單能見度約三個月，產能利用率約提升至80-85%，較去年第4季75%提升，因應面板驅動IC需求提升以及電源管理IC需求提升，產品結構與去年第4季相當。

世界先進統計，去年第4季PMIC占比78%居最大宗。世界先進去年第4季出貨季減少7%，均價季增5%，毛利率27.5%符合預期。

世界先進 資本支出 晶圓廠

延伸閱讀

世界先進財報／去年 EPS 4.3元 超額配4.5元

志聖買廠房 斥資14億

迅得1月營收月減2.7% 新廠產能全開

美國政府與歐洲疏遠？瓦德富爾：美仍是德國和歐洲最重要的伙伴

相關新聞

世界法說會／今年資本支出估600至700億元 12吋廠2027年量產

世界先進（5347）今日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出...

世界法說會／產能供不應求 董座：毛利率增至30%以上可行

世界先進（5347）3日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出...

勤凱元月營收 創新高

電子材料大廠勤凱（4760）昨（2）日公告元月營收首度突破2億元、達2.09億元，創新高，副董事長莊淑媛表示，客戶需求強...

錦明搶進無人機 展望正向

沖壓件廠錦明（3230）昨（2）日舉辦媒體茶敘，董事長蔡翔峰表示，正積極爭取台灣國防無人機標案商機，有信心取得相關訂單，...

竹陞去年12月 EPS 2.1元 統新-0.03元

竹陞科技（6739）近期股價多次達注意交易資訊標準，昨（2）日應主管機關要求，公告自結去年12月歸屬母公司業主淨利4,9...

旭軟工廠火災 影響不大

軟板廠商旭軟（3390）昨（2）日公告，昨日凌晨公司總部辦公室所在工廠一樓發生火災，經緊急通報消防單位進行管制及救災。公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。