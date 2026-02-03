世界法說會／產能供不應求 董座：毛利率增至30%以上可行
世界先進（5347）3日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出席，世界先進預估，今年首季出貨預估季增加1-3%之間，產品均價季減少3-5%之間，毛利率預估28-30%之間，匯率假設31.3元基礎下預估。方略並說，在產能供不應求下，公司持續投資下且和客戶合作，預期毛利率要回到30%以上是可行的。
方略也說，公司持續投資來支持客戶，ASP要適當反應，30%以上的毛利率是可行的，會和客戶持續溝通與合作。
此外資本支出方面，世界也補充，預期2027年資本支出不會跟2025-2026一樣高，但會在和往年比相對高檔，至於新加坡VSMC量產2027年初期尚不會損平，仍可能要2028年。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言