世界法說會／產能供不應求 董座：毛利率增至30%以上可行

世界先進（5347）3日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出席，世界先進預估，今年首季出貨預估季增加1-3%之間，產品均價季減少3-5%之間，毛利率預估28-30%之間，匯率假設31.3元基礎下預估。方略並說，在產能供不應求下，公司持續投資下且和客戶合作，預期毛利率要回到30%以上是可行的。

方略也說，公司持續投資來支持客戶，ASP要適當反應，30%以上的毛利率是可行的，會和客戶持續溝通與合作。

此外資本支出方面，世界也補充，預期2027年資本支出不會跟2025-2026一樣高，但會在和往年比相對高檔，至於新加坡VSMC量產2027年初期尚不會損平，仍可能要2028年。