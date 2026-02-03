世界今年首季晶圓出貨量季增1至3% 毛利率28到30%

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

世界先進（5347）3日公布去年第4季營運報告，歸屬於母公司業主淨利約17.48億元，每股純益0.95元；預估今年首季晶圓貨量將季增約 1% 到 3%；產品平均銷售單價將季減 3% 到 5% 之間；毛利率將介於 28% 到 30% 之間。

世界先進去年第4季合併營收約125.94億元，歸屬於母公司業主淨利約17.48億元，每股純益0.95元。

與上一季營收123.49億元相較，去年第4季營收約增加2%；歸屬於母公司業主淨利約為17.48億元，上一季為17.03億元。由於季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整，因此，第4季晶圓出貨量較上季減少約7%，產品平均銷售單價季增約5%，毛利率上升0.7個百分點至27.5%。整體而言，去年第4季營運表現符合去年11月4日公司提供的業績展望。

世界發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，隨著年末庫存調整後客戶需求趨於穩定，在新台幣平均匯率31.3元兌1美元的假設下，預期2026年第1季晶圓出貨量將季增約 1% 到 3%；產品平均銷售單價將季減 3% 到 5% 之間；毛利率將介於 28% 到 30% 之間。

