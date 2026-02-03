精測早盤一度衝到3,770元逼近漲停 高階測試介面需求續旺

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

半導體測試介面大廠精測（6510）3日早盤買盤明顯回流，盤中一度衝到3,770元、距離亮燈漲停僅差一步，延續強勢走勢；市場聚焦的核心仍是AI／HPC帶動的高階測試介面需求，以及公司擴產與接單能見度提升帶來的成長想像。

盤面來看，精測股價暫報3,760元，上漲325元、漲幅9.46%，盤中最高3,770元、最低3,500元；成交量約560張，成交金額約20.65億元，短線資金追價力道轉強。

精測先前揭露2025年全年合併營收48.06億元、年增33.3%，並看好AI驅動產業轉型與需求擴大，預期2026年營收續拚新高。在AI應用快速興起下，公司也提到12月營收主力來自HPC與應用處理器（AP）等相關需求。

擴產進度同樣是市場追價的另一條主線。精測規劃發行20億元無擔保可轉債、累計募資約25.68億元，資金將投入新建三廠工程，導入智慧製造與自動化設備，強化探針卡與IC測試載板等技術，以因應AI與各類測試需求；新廠規畫於本季動工、2028年初完工並力拚下半年啟用。

展望後市，公司以AI與高階AP探針卡為主要成長動能，2026年以「雙位數成長」為目標，同時毛利率有機會維持在長期區間50%～55%的上緣。在基本面續強與擴產題材加持下，精測短線能否一鼓作氣攻上漲停並續航，後續就看接單放量節奏與新產能推進是否如預期落地。

精測 AI 營收

