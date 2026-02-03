台寶現增2億 資金到位

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台寶生醫（6892）昨（2）日公告，2025年度現金增資案順利完成，本次以每股26元溢價發行新股8,000張，總計募集2.08億元資金已全數到位，增資基準日為2月3日。台寶生醫董事長郭旭崧表示，本次募集資金將用於充實營運資金、推進臨床試驗，以及持續優化與擴展公司轉型後各種Treg技術平台的創新應用，持續推動買得起、用得到的長效型次世代調節型T細胞醫療產品，並提升其市場普及性。

台寶生醫執行長楊鈞堯表示，目前預防實體器官移植抗排斥新藥TRK-001的二期臨床收案相當順利，預計第1季將增加美國梅約醫學中心兩個院區，目標今年底前完成收案。

隨著現增資金到位，台寶生醫在美國市場布局也傳出好消息。子公司Singulera Therapeutics Inc.與美國新創生技公司Regatta Bio簽署一項合作意向書（LOI），雙方將共享技術與產品資源，並合作開發次世代Treg療法、推進相關製程開發、生產及臨床試驗等，加速Treg產品的商化與普及，創造多贏。

