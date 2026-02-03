永信建1月營收年增7.1% 兩案待銷

永信建（5508）昨（2）日公布1月營收1.28億元，年增7.1%、月減62.5%。該公司指出，目前房價看跌氛圍依然濃厚；雖對市場持審慎保守態度，惟第2季和下半年仍將如期推出兩個新建案銷售。

永信建指出，雖然去年12月交屋情況相較前幾個月有好轉，但隨著農曆春節將即，1月業績明顯回落，預期進入2月份會更淡，顯示市場觀望依然濃厚，後市有待進一步觀察政策是否有變化，以及新議題浮現。

但今年將會如期推出兩大新建案，包括鳳山區「鳳東二期」（預計今年第2季完工），楠梓區「高雄大學三期」（預計今年第3季完工），總銷金額約52億元。

至於該公司正持續銷售的建案有仁武區「澄光」、鳳山區「繪上品」、「水律」、「R5新世代」、「豐華大鎮」；前鎮區「禾豐」共六案。待售餘屋總銷金額約170億元。

此外，尚有十案持續興建中，預計將於2027年至2029年間陸續完工，包含「龍華十期」、「師大案」、「四甲案」、「保成三期」等。