竹陞去年12月 EPS 2.1元 統新-0.03元

經濟日報／ 記者籃珮禎蘇嘉維／台北報導

竹陞科技（6739）近期股價多次達注意交易資訊標準，昨（2）日應主管機關要求，公告自結去年12月歸屬母公司業主淨利4,900萬元，年增515%，每股純益2.1元。

展望後市，竹陞深耕半導體智慧化系統開發，其解決方案已獲得全球晶圓代工龍頭及美系記憶體巨頭採用。特別是獲利貢獻較佳的GoVision感官監測系統，已成功打入先進製程與先進封裝供應鏈，因具備客戶連續採用的特性，成支撐公司毛利率走揚主要關鍵。隨著製程精密度提高，自動化監測剛性需求料將延續至今年。

光通訊廠統新（6426）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結去年12月稅前虧損與稅後淨損同為100萬元，每股淨損0.03元，不如2024年同期獲利態勢。

據了解，統新為波若威光通訊濾波片供應商，預計今年800G將躍為市場主流，明年再推進到1.6T規格。隨市場需求進入爆發性成長，統新出貨動能同步看增。

法人表示，統新在800G的發射端雷射光源（EML）產品線打入AI伺服器市場，目前1.6T正在產品研發及驗證階段，最快明年有望有好消息。

