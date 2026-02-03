快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年「鄭習會」

寒流要來了？他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

長佳智能 擬參與長聯現增

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

長佳智能（6841）昨（2）日公告，擬參與子公司長聯科技辦理之現金增資案，預計投資金額約3.29億元，增資完成後，長佳智能持股比率將由46.45%提升至50.01%，取得經營控制權。

長聯科技為長佳智能與記憶體大廠群聯去年3月共同投資成立，旗下醫療AI機器人下一步發展與規劃受矚目。長佳智能表示，此次投資主要因應長聯科技協作型機器人海外布局與業務擴展需求，透過資本挹注強化其國際市場發展。

長聯科技發展的生成式 AI機器人「愛寶」，是全台首款量產的生成式 AI 醫療照護型機器人，預計今年第1 季正式進入量產與出貨階段，初期量產100台，今年年底前可提升至200台。此外，長聯科技也規劃今年下半年登錄興櫃。

長佳智能近日好事一波波，旗下 AI 醫療器材軟體「放射治療器官自動勾勒系統（Seg Pro V3）」已取得美國食品藥物管理局（FDA）510(k) 許可。該產品同時成為放射治療影像處理軟體類別（QKB）中，率先於全球通過 FDA 醫療器材軟體預定變更控制計畫（Predetermined Change Control Plans, PCCP）的產品，寫下具開創性意義的重要監管里程碑。

長佳智能表示，Seg Pro V3是一套應用人工智慧技術的醫療軟體，可協助放射治療專業人員，自動標示癌症放射治療時需特別保護的重要器官。系統可處理 CT 或 MRI 醫學影像，涵蓋頭頸部、胸部、腹部與骨盆等部位。

科技 軟體

延伸閱讀

國外藥品「代友出售」要小心 衛生局稽查這3項最常見：最高罰200萬

春節即將到來！全國流感疫苗僅剩13萬劑 疾管署：這4縣剩不到500劑

降低鼻咽癌風險 台大：每周一杯綠茶或咖啡、多吃植物性維生素和鮮魚

桃園資收車衝撞…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎盼「老祖宗保佑我」奏效

相關新聞

勤凱元月營收 創新高

電子材料大廠勤凱（4760）昨（2）日公告元月營收首度突破2億元、達2.09億元，創新高，副董事長莊淑媛表示，客戶需求強...

錦明搶進無人機 展望正向

沖壓件廠錦明（3230）昨（2）日舉辦媒體茶敘，董事長蔡翔峰表示，正積極爭取台灣國防無人機標案商機，有信心取得相關訂單，...

竹陞去年12月 EPS 2.1元 統新-0.03元

竹陞科技（6739）近期股價多次達注意交易資訊標準，昨（2）日應主管機關要求，公告自結去年12月歸屬母公司業主淨利4,9...

旭軟工廠火災 影響不大

軟板廠商旭軟（3390）昨（2）日公告，昨日凌晨公司總部辦公室所在工廠一樓發生火災，經緊急通報消防單位進行管制及救災。公...

長佳智能 擬參與長聯現增

長佳智能（6841）昨（2）日公告，擬參與子公司長聯科技辦理之現金增資案，預計投資金額約3.29億元，增資完成後，長佳智...

永信建1月營收年增7.1% 兩案待銷

永信建（5508）昨（2）日公布1月營收1.28億元，年增7.1%、月減62.5%。該公司指出，目前房價看跌氛圍依然濃厚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。