長聖營收／元月5,820萬元 去年自結每股賺6.14元、年增16.7%

長聖（6712）2日公告年元月合併營收5,820萬元，年增2.3%。公司並公布2025年全年營運表現，全年合併營收10.26億元，年增9.3%；合併營業利益4.39億元，年增4.2%；合併稅前盈餘5.38億元、每股稅前盈餘6.14元，雙雙年增16.7%。

長聖2024年合併營業利益4.21億元，合併稅前淨利4.61億元，稅前每股盈餘5.26元，針對去年獲利成長交出好成績，公司強調，這是展現再生醫療與細胞治療領域的穩健獲利能力與成長動能。長聖也規劃配股配息，以回饋股東長期支持。

長聖持續推進異體CAR-T技術於實體癌治療之臨床開發與法規布局，朝台灣異體CAR-T實體癌再生醫療製劑領先者目標邁進。核心產品CAR001已進入臨床開發階段，並應用於轉移性大腸直腸癌與惡性多形性膠質母細胞瘤（GBM）等實體腫瘤適應症。

長聖表示，這其中約85%的大腸直腸癌屬於微衛星穩定型（microsatellite stable, MSS），此類病患歷來對現有免疫療法反應有限，屬高度未滿足醫療需求族群；在GBM領域，目前標準治療選項主要仍以Temozolomide（TMZ）化學治療 及Bevacizumab（Avastin）為主，整體治療成效有限，臨床上仍缺乏突破性療法。

在上述高度未滿足醫療需求之病患族群中，CAR001治療後於部分個案觀察到相較治療前腫瘤體積顯著縮小（超過七成）的影像學變化，顯示具潛在初步療效訊號，進一步支持異體CAR-T技術於實體癌治療領域的臨床應用潛力。

除CAR-T細胞治療外，長聖旗下聖展生技也積極布局神經退化性疾病治療，成功開發全球首創具「主動導航」能力的αDAT-EV腦部導航外泌體平台。該平台可有效攜帶藥物穿透血腦屏障（BBB），並精準導向巴金森氏症（Parkinson’s disease,PD）相關受損神經區域，為神經退化性疾病治療開啟全新發展路徑，相關研究成果已獲國際生物奈米技術頂尖期刊《Journal of Nanobiotechnology》接受刊登。

在法規推進方面，聖展生技所開發之dEV-001外泌體治療帕金森氏症，已於今年1月正式向美國FDA申請並完成Pre-IND Meeting，後續將依FDA建議進行相關研究與資料補強，並規劃提出IND申請，積極推進美國臨床發展進程，拓展中長期國際市場機會。

此外，長聖細胞製備與品質管理體系已順利通過AABB（美國血庫協會）國際認證，象徵公司細胞治療製造能力已全面接軌國際標準，有助於未來跨國臨床合作、技術授權與商業化布局。同時，公司亦積極評估異體CAR-T、細胞治療及外泌體平台之國內外授權與策略合作機會，授權模式預期將成為中長期營運與價值釋放的重要驅動力。

展望未來，隨著異體CAR-T臨床持續推進、dEV-001美國法規進展，再加上再生醫療法正式上路與授權策略深化，公司看好2026年營運表現。未來在營運結構上，CDMO與細胞製備服務可望持續提供穩健成長的現金流基礎，同時多項IND臨床專案持續推進，並積極推動異體CAR-T與外泌體平台之國際授權與策略合作布局，朝向具備全球競爭力之平台型再生醫療公司穩步邁進。