快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

信驊股價逆勢走強 原來是高盛將目標價調高到12,000元

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
信驊董事長林鴻明。照片／公司提供。
信驊董事長林鴻明。照片／公司提供。

外資高盛證券指出，隨一般型與AI伺服器今明兩年出貨量持續增溫，帶動信驊（5274）伺服器遠端管理晶片（BMC）出貨持續強勁，因而大幅調升明年每股稅後純益（EPS）至266.66元，目標價也大升至12,000元，居內外資法人之冠。

高盛科技產業分析師虞成敬指出，2026年與2027年是信驊的強勁成長年。由於預估美國四大CSP今明兩年資本支出將分別年增53%與15%，帶動一般型伺服器出貨量各上調8%與12%，AI訓練型伺服器則年增各67%及34%。

隨整體伺服器出貨量優於預期，帶動信驊伺服器遠端管理晶片（BMC）出貨持續強勁，特別是新一代產品AST2700 BMC放量，其平均銷售單價（ASP）較前一代產品高出約67%；Mini BMC於既有客戶端的出貨量也持續爬升。

此外，信驊新業務線出貨也不斷成長，包括I/O expander（輸出入擴展晶片）與PFR IC（平台韌體防護與恢復晶片），隨伺服器平台轉換及 AST2700 滲透率提升而受惠。

因此虞成敬預估信驊2026、2027年BMC出貨量分別達2,500萬顆與3,000萬顆，年增31%、20%，營收年增率上調至48.8%、49.2%，EPS也各上修18.03%、39.44%，分別達到169.01元及266.66元水準。

基於今明兩年營運強勁成長，虞成敬建議「買進」信驊，目標價以2027年調高後EPS 266.66元、適用45倍本益比計算，目標價由7,300元大升至12,000元，一舉超越瑞銀的11,000元，躍升至內外資最高。

信驊為全球最大BMC供應商，市占率高達70%，且BMC業務占營收比例更高達90%。虞成敬看好信驊的原因，主要是認為該公司營收與獲利的年複合成長率（CAGR），將於2025-2027年進一步加速至46.2%與57.7%。

而目前內外資法人一面倒看好信驊，目標價逾10,000元、由高至低分別為：高盛12,000元、瑞銀11,000元、台新投顧10,675元、凱基投顧10,500元、里昂與富邦投顧均為10,000元。

延伸閱讀

信驊股價挑戰萬元 交易所研議縮小升降單位

信驊、智邦 瞄準120天

這家電子廠法人給出破萬目標價 上看10,500元

信驊股價突破8,000元 四大優勢獲買盤追捧

相關新聞

康和證券主辦 久舜營造2月3日上櫃掛牌

由康和證券擔任主辦承銷商的久舜營造（5547）將於2月3日正式上櫃掛牌。久舜憑藉甲等綜合營造廠的工程實力與市場口碑，長期...

勤凱轉型效益發酵 1月營收2.09億元 連五月創新高

電子材料大廠勤凱（4760）轉型效益發酵 ，今日結算1月營收站上2億元、 達2.09億元， 月增7.13%、年增66.0...

智通科創收購印度NBFC公司 完成100%股權收購協議簽署

智通*（8932）收購印度當地 NBFC 執照公司Letul Investments Private Limited，在...

信驊股價逆勢走強 原來是高盛將目標價調高到12,000元

外資高盛證券指出，隨一般型與AI伺服器今明兩年出貨量持續增溫，帶動信驊（5274）伺服器遠端管理晶片（BMC）出貨持續強...

營邦入列挪威主權基金名單 攻 AI 獲大咖投資 後市受關注

挪威主權基金公布最新台股投資組合名單，AI伺服器機殼廠營邦（3693）首度入列。輝達近期掀起記憶體大狂潮，營邦是輝達伺服...

系統電報捷 奪 BBU 大單

系統電（5309）電力備援電池模組（BBU）布局報捷，傳打入美系一線雲端服務供應商（CSP）供應鏈，相關專案本季起開始出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。