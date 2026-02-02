信驊股價逆勢走強 原來是高盛將目標價調高到12,000元

外資高盛證券指出，隨一般型與AI伺服器今明兩年出貨量持續增溫，帶動信驊（5274）伺服器遠端管理晶片（BMC）出貨持續強勁，因而大幅調升明年每股稅後純益（EPS）至266.66元，目標價也大升至12,000元，居內外資法人之冠。

高盛科技產業分析師虞成敬指出，2026年與2027年是信驊的強勁成長年。由於預估美國四大CSP今明兩年資本支出將分別年增53%與15%，帶動一般型伺服器出貨量各上調8%與12%，AI訓練型伺服器則年增各67%及34%。

隨整體伺服器出貨量優於預期，帶動信驊伺服器遠端管理晶片（BMC）出貨持續強勁，特別是新一代產品AST2700 BMC放量，其平均銷售單價（ASP）較前一代產品高出約67%；Mini BMC於既有客戶端的出貨量也持續爬升。

此外，信驊新業務線出貨也不斷成長，包括I/O expander（輸出入擴展晶片）與PFR IC（平台韌體防護與恢復晶片），隨伺服器平台轉換及 AST2700 滲透率提升而受惠。

因此虞成敬預估信驊2026、2027年BMC出貨量分別達2,500萬顆與3,000萬顆，年增31%、20%，營收年增率上調至48.8%、49.2%，EPS也各上修18.03%、39.44%，分別達到169.01元及266.66元水準。

基於今明兩年營運強勁成長，虞成敬建議「買進」信驊，目標價以2027年調高後EPS 266.66元、適用45倍本益比計算，目標價由7,300元大升至12,000元，一舉超越瑞銀的11,000元，躍升至內外資最高。

信驊為全球最大BMC供應商，市占率高達70%，且BMC業務占營收比例更高達90%。虞成敬看好信驊的原因，主要是認為該公司營收與獲利的年複合成長率（CAGR），將於2025-2027年進一步加速至46.2%與57.7%。

而目前內外資法人一面倒看好信驊，目標價逾10,000元、由高至低分別為：高盛12,000元、瑞銀11,000元、台新投顧10,675元、凱基投顧10,500元、里昂與富邦投顧均為10,000元。