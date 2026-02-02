快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

聽新聞
0:00 / 0:00

智通科創收購印度NBFC公司 完成100%股權收購協議簽署

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
智通總經理蔡焜煌，是智通轉型主要推手　圖／業者提供
智通總經理蔡焜煌，是智通轉型主要推手　圖／業者提供

智通*（8932）收購印度當地 NBFC 執照公司Letul Investments Private Limited，在一月份已完成雙方 100%股權收購協議(SPA)簽署，目前進入階段性股權交割程序。第一階段目標先完成 25%股權收購，接著再取得剩餘股權，並向印度儲備銀行(Reserve Bank of India, RBI)申請相關變更程序，待取得核准後，計畫在印度開展自營小額貸款業務的試營運。

智通科創在印度運營的 FinShell Pay App 為一款整合線上貸款、遊戲、數位支付與生活消費功能的全方位 Fintech App，公司與 OPPO 簽訂獨家合作協議，成為 OPPO 與 realme 在印度銷售機型的預載應用程式 (pre-installed App)。FinShell Pay 目前積極建構線上多元支付、金融服務與手機遊戲整合的多元生態系，深化與印度當地金融服務機構及遊戲平台的合作夥伴關係。

智通科創近年積極布局海外軟體開發與金融科技新事業。公司於 2023年收購馬來西亞軟體開發公司 Global Line Network（GLN），跨足企業級軟體開發與金融科技（Fintech）領域。GLN 專注於企業 IT 諮詢與軟體解決方案，產品涵蓋企業資源規劃（ERP）、供應鏈管理（SCM）、銷售管理、人力資源管理等，為企業提供高度客製化的解決方案，協助企業加速數位化轉型與營運優化。智通科創亦透過GLN積極進軍印度 Fintech 領域，旗下金融科技產品 FinShell Pay 為一款整合線上貸款、數位支付、遊戲與生活消費等功能的Fintech App，與 OPPO 合作取得印度OPPO及realme手機預載（pre-installed App）應用程式版位。

智通 2025 年的全年營收達到新台幣 22.7 億元，年增率高達 51.84%，創下歷年新高。智通 2025 年 12 月營收為新台幣 1.85 億元，較去年同期成長 12.05%。

延伸閱讀

印度衝刺經濟強攻半導體 瞄準資料中心、稀土加工等戰略產業

專訪／印度男神阿健寶島長住！70天都跳過台灣美食　親吐背後原因

各國憂心疫情…印度爆高致死「立百病毒」 世衛：傳播風險低

歐盟與印度簽FTA有何意義？ 克魯曼：世界訴請與美國「離婚」

相關新聞

康和證券主辦 久舜營造2月3日上櫃掛牌

由康和證券擔任主辦承銷商的久舜營造（5547）將於2月3日正式上櫃掛牌。久舜憑藉甲等綜合營造廠的工程實力與市場口碑，長期...

勤凱轉型效益發酵 1月營收2.09億元 連五月創新高

電子材料大廠勤凱（4760）轉型效益發酵 ，今日結算1月營收站上2億元、 達2.09億元， 月增7.13%、年增66.0...

智通科創收購印度NBFC公司 完成100%股權收購協議簽署

智通*（8932）收購印度當地 NBFC 執照公司Letul Investments Private Limited，在...

信驊股價逆勢走強 原來是高盛將目標價調高到12,000元

外資高盛證券指出，隨一般型與AI伺服器今明兩年出貨量持續增溫，帶動信驊（5274）伺服器遠端管理晶片（BMC）出貨持續強...

營邦入列挪威主權基金名單 攻 AI 獲大咖投資 後市受關注

挪威主權基金公布最新台股投資組合名單，AI伺服器機殼廠營邦（3693）首度入列。輝達近期掀起記憶體大狂潮，營邦是輝達伺服...

系統電報捷 奪 BBU 大單

系統電（5309）電力備援電池模組（BBU）布局報捷，傳打入美系一線雲端服務供應商（CSP）供應鏈，相關專案本季起開始出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。