智通科創收購印度NBFC公司 完成100%股權收購協議簽署

智通*（8932）收購印度當地 NBFC 執照公司Letul Investments Private Limited，在一月份已完成雙方 100%股權收購協議(SPA)簽署，目前進入階段性股權交割程序。第一階段目標先完成 25%股權收購，接著再取得剩餘股權，並向印度儲備銀行(Reserve Bank of India, RBI)申請相關變更程序，待取得核准後，計畫在印度開展自營小額貸款業務的試營運。

智通科創在印度運營的 FinShell Pay App 為一款整合線上貸款、遊戲、數位支付與生活消費功能的全方位 Fintech App，公司與 OPPO 簽訂獨家合作協議，成為 OPPO 與 realme 在印度銷售機型的預載應用程式 (pre-installed App)。FinShell Pay 目前積極建構線上多元支付、金融服務與手機遊戲整合的多元生態系，深化與印度當地金融服務機構及遊戲平台的合作夥伴關係。

智通科創近年積極布局海外軟體開發與金融科技新事業。公司於 2023年收購馬來西亞軟體開發公司 Global Line Network（GLN），跨足企業級軟體開發與金融科技（Fintech）領域。GLN 專注於企業 IT 諮詢與軟體解決方案，產品涵蓋企業資源規劃（ERP）、供應鏈管理（SCM）、銷售管理、人力資源管理等，為企業提供高度客製化的解決方案，協助企業加速數位化轉型與營運優化。智通科創亦透過GLN積極進軍印度 Fintech 領域，旗下金融科技產品 FinShell Pay 為一款整合線上貸款、數位支付、遊戲與生活消費等功能的Fintech App，與 OPPO 合作取得印度OPPO及realme手機預載（pre-installed App）應用程式版位。

智通 2025 年的全年營收達到新台幣 22.7 億元，年增率高達 51.84%，創下歷年新高。智通 2025 年 12 月營收為新台幣 1.85 億元，較去年同期成長 12.05%。