勤凱轉型效益發酵 1月營收2.09億元 連五月創新高

電子材料大廠勤凱（4760）轉型效益發酵 ，今日結算1月營收站上2億元、 達2.09億元， 月增7.13%、年增66.06%，連五月創新高。公司看好今年多種新品齊發，包含應用在晶片與散熱蓋間的TIM1散熱膏、TGV玻璃基板的盲孔填膏、以及應用在AI伺服器高頻高速多層板的合金膏，今年業績挑戰雙位數成長。

勤凱副董事長莊淑媛表示，勤凱原本客戶集中在被動元件，近年則積極轉型至半導體材料、AI應用領域。前述半導體化學新產品，已依客戶規劃陸續進入驗證階段，用在AI伺服器高頻高速多層板的合金膏，也已通過認證，等待客戶推展進度，顯示公司在先進封裝及高階應用材料領域的布局逐步展現成果，今年業績瞄準雙位數成長。

勤凱受惠轉型發威，去年2025年營收19.06億元，年增27.8%，優於同業平均，去年前三季每股純益已達4.61元，已逐步看到轉型成效，今年將更為顯現。

勤凱營收連續第五個月創歷史新紀錄，莊淑媛表示，近期銀價劇烈波，先前飆漲導致客戶進貨趨保守，但銀價近日重挫，今日持續下跌後，客戶已趁拉回開始積電拉貨，有助第2季及今年業績逐季成長。

莊淑媛表示，今年除銀漿放量持續推升公司業績外，公司尚有銅膏、合金膏等不同產品組合，也將推升今年營運動能。

展望今年景氣，莊淑媛認為審慎樂觀，而新品藍海效應則值得期待。以不同金屬特性混合而成的合金膏而言，玻璃基板上用的TGV盲孔填膏，除導通、導電基本功能，更需要在AI晶片高溫仍維持基板緊密貼合、且不能毀損晶片，因此開發難度頗高。至於直接與晶片、散熱蓋貼合的TIM1，直接被客戶使用在無人機通訊系統，後續仍依客戶導入節奏及市場需求變化而定。公司將持續聚焦高階應用材料研發、強化客戶合作深度，並穩健推動產品結構優化，以提升中長期營運穩定度。