康和證券主辦 久舜營造2月3日上櫃掛牌

由康和證券擔任主辦承銷商的久舜營造（5547）將於2月3日正式上櫃掛牌。久舜憑藉甲等綜合營造廠的工程實力與市場口碑，長期深耕大台北地區，並成功卡位老屋更新、社會住宅及高科技廠辦三大主力市場，營運成長動能備受市場關注。

久舜多年來承攬國內知名建設公司及上市櫃企業建案，住宅產品涵蓋一般集合住宅、高端住宅及複合式大樓。近年隨產業結構轉變，工程版圖進一步擴展至科技廠、生技廠、企業總部及創新研發中心等工程，客戶結構由建設公司延伸至高科技與生技產業，有效分散接案風險，營運基礎更趨穩健。

在政策面帶動下，政府積極推動社會住宅建設，內政部規劃114年至121年興建25萬戶社宅。久舜提前布局國家住都中心標案，截至114年底已取得3項社宅統包工程，累計承攬金額達49.3億元，在社宅統包領域建立具競爭力的市場地位。

此外，全球AI浪潮推升半導體及伺服器產業資本支出，高科技廠房與企業自用辦公需求同步升溫。法人指出，高科技廠辦已成大型商用不動產交易主軸之一，亦為營造產業中長期成長的重要動能。久舜114年前三季累計營收達16億元，每股盈餘（EPS）2.3元，營運表現穩健。

除久舜營造案外，康和證券近年積極拓展承銷業務，受惠AI、ESG、綠能環保、資安及生醫等產業發展，成功輔導多起IPO與SPO案件。近期國內簽約輔導的IPO主辦案件如擷發科、微電能源、野獸國、來毅數位、天明製藥、宣捷幹細胞等，SPO籌資市場上，近年亦積極協助上市櫃公司在資本市場籌資，如東研信超、動力-KY、同泰等主辦SPO案，均為承銷業務開拓的質優案件。