不銹鋼回暖 唐榮3月拚盈

鎳價勁揚迎大場面，老牌不銹鋼上游廠唐榮（2035）董事長趙健在強調，去年度過最艱難的時刻，隨著台美關稅定案及鎳原料價格墊高，唐榮最快今年3月將可虧轉盈，預期跨國布局的華新麗華、燁聯獲利表現同步看好。

法人分析，唐榮目前資產負債結構穩定，若 3、4月能如預期轉盈，將是近三年來最重要的營運轉折點。

金屬期貨市場1月31日遭遇近期最大賣壓，不僅金銀大跳水，連同近期大漲的鎳價也出現大幅震盪，倫敦鎳價當天重挫後強勢反彈、終收每公噸17,537美元，跌幅2.32%、相對有撐。業內預期，短線將持續向上。

趙健在表示，回顧2025年受全球通膨、地緣政治及大陸低價傾銷影響，不銹鋼產業經營環境極其惡劣，但是唐榮在逆境中持續展現韌性，去年營業額穩定在100億元以上，總銷售量維持16萬公噸水平，顯示基本盤依舊穩固。

趙健在指出，今年來國際鎳價因印尼礦權配額縮減大幅反彈，加上台美關稅協議敲定對等關稅為15%，貿易不確定因素降低，國內不銹鋼市場已出現報復性補庫存需求。

唐榮今年1月盤價304不銹鋼每公噸調漲5,000元，2月擴大漲幅至7,000元，累計兩個月調幅約達20%，量價齊揚推升唐榮營運獲利極大化。

趙健在說，有信心唐榮最快在今年3、4月即可由虧轉盈，產銷進到平衡，重新回到獲利模式。

上市不銹鋼廠主管表示，不銹鋼產業鏈全面性回暖，另家上游廠燁聯2月盤價，其中304系列每公噸大漲7,500元，漲幅高於唐榮，顯示出對下游需求回補的強烈預期。

另一重點大廠華新麗華憑藉在印尼與歐洲的多元布局，有機會取得更強獲利彈性，根據最新商情顯示，華新不銹鋼事業部受惠於國際鎳價單月大漲20%，其在印尼的鎳生鐵產線獲利空間顯著拉開。

同時，隨著美國基建專案重啟，華新銷往美國的高端不銹鋼長條材訂單能見度已推進到第2季，整體獲利結構較去年顯著優化。

法人表示，新年度樂見唐榮、華新與燁聯產銷正向發展，接下來更值得關注的是AI帶動利基需求；隨著全球AI資料中心大規模擴建，冷卻系統所需的大量不銹鋼管材需求激增，整體產業鏈兼具「成本推動」與「需求拉動」的雙能量加持，希望這波暖意不是曇花一現，是否能開展長期榮景備受期待。