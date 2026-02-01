快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族即將再添新兵。本周除了久舜（5547）預計於明（3）日上櫃掛牌，櫃買中心也分別將於3日、4日審議精誠金融、圓祥生技上櫃案。

久舜預計2月3日上櫃，櫃買中心將於當日舉辦「久舜營造上櫃掛牌典禮」，進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。

久舜主要是從事住宅、廠辦及住辦之工程營造及提供工程顧問服務，2024年度營收為23.08億元，稅後淨利為7,719萬元，每股稅後純益（EPS）為2.53元。2025年前三季營收為16.00億元，稅後淨利為9,197萬元，EPS為2.30元。久舜承銷價20.40元，目前興櫃均價25.98元。

精誠金融主要是從事代理國內外知名品牌信用卡刷卡機等設備銷售與租賃及信用卡收單系統之軟體開發服務。2024年度營收為4.82億元，稅後淨利為5,596萬元，EPS為2.30元。2025年前三季營收為4.01億元，稅後淨利為4,973萬元，EPS為2.26元。

圓祥生技主要是從事雙特異性抗體研發，董事長為陳志全，推薦證券商是元大證券、玉山綜合證券、國票綜合證券、永豐金證券及台新綜合證券，申請時資本額8.55億元。

