其陽攻伺服器液冷業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達集團旗下工業網安廠其陽（3564）積極拓展伺服器業務，已成立新伺服器團隊，並持續投入中高階網安平台及伺服器液冷的研發，目前雙相浸沒式液冷已與多家夥伴持續合作，同步推進雙相直接液冷技術發展，期盼2026年會有新訂單。

其陽近年在伺服器領域加大力度，先後投入前雙相浸沒式液冷及雙相直接液冷技術。

在雙相浸沒式液冷方面，其陽表示，目前與多家公司持續合作，因研發時程基本上為期至少兩年以上，較為費時，正積極開發雙相DLC直接液冷產品，結合其陽的伺服器加上雙相DLC，可望藉此處於業界相對領先地位，希望2026年會有新的訂單。

網安本業方面，其陽看好資安為剛性需求，隨著客戶庫存持續調節及新專案導入，2026年預期營收將呈現穩健成長。其陽營運長黃逢誼先前指出，公司營收持續穩健增長，美洲市場表現尤為亮眼，在核心客戶專案推動，占比提升至48%。

