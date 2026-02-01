築間加速韓食版圖布局

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

築間餐飲集團（7723）加速深化韓食版圖布局，旗下「中央韓鍋酒舍」正式進駐台中公益路商圈，築間表示，此次為集團首度以代理模式引進海外餐飲品牌，象徵在自有品牌體系成熟之後，正式啟動國際品牌合作的新階段。

此次引進的韓國45年老字號「中央韓鍋酒舍」，為繼台北信義區ATT 4 FUN之後的第二店，插旗公益路核心餐飲商圈，瞄準台中上看40億元的韓食市場商機。

築間強調，透過完整的品牌評估、技術交流與營運管理導入，將引進海外成熟品牌的成功經驗，結合台灣市場特性進行在地化發展，將是未來拓展國際品牌代理與合作的重要起點。

目前，築間餐飲集團全球擁有近200家分店，除海外品牌布局，集團也同步攜手名店共創品牌，拓展事業版圖。其中，繼「麟德殿牛肉麵」與「喜辰港式點心茶餐廳」之後，築間將再推出中式料理新品牌「稻鎮」經典台菜，預計今年2月初在台中市14期開出全台首店；「稻鎮」由國宴名廚「阿謨師」陳嘉謨操刀，正式搶進中式桌菜市場。

除此之外，來自日本橫濱的「達磨燒鳥」，也將與「稻鎮」以雙品牌型態在台中14期開出全台首店。

