系統電報捷 奪 BBU 大單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
系統電董座李益仁。聯合報系資料照
系統電（5309）電力備援電池模組（BBU）布局報捷，傳打入美系一線雲端服務供應商（CSP）供應鏈，相關專案本季起開始出貨，第2季與下半年持續有新客戶訂單加入，營運熱轉。

AI伺服器耗電量激增，推升BBU需求大開，系統電搭上相關熱潮，業績衝鋒，去年12月營收3.16億元，創新高，月增9.7%，年增21.7%；去年全年營收33.94 億元，年增9.13%，為歷年次高。隨著BBU專案有新斬獲，法人看好系統電今年業績持續有看頭。

系統電表示，今年持續搶攻AI邊緣運算商機，看好供應美系雲端大廠的BBU新專案帶來的效益，旗下首條BBU產線已滿載。

除了BBU之外，無人機也是系統電布局重點，已與策略合作夥伴Quantum Systems 近期完成無人機展飛會，雙方也合作在台灣製造短、中、長程AI ISR無人機，去年小量出貨，今年將放量貢獻營收。

系統電並持續擴大美國製造量能，德州Plano新廠已於去年11月開幕，導入SMT自動化產線，可支援軟板及硬板組裝，未來將聚焦BBU與工業電腦（IPC）產品線全球出貨，預計今年建置三條全自動產線，強化在地交付彈性、降低製造成本、快速出貨優勢。

系統電強調，AI運算從雲端擴展至邊緣，從數據處理延伸至電源控制管理，該公司已整合硬體產品、軟體運算與全自動產線三方面前置部署，因應AI需求強勁，2026年雲端服務供應商年成長20%，公司透過自主研發Qualcomm邊緣運算IPC（工業強固電腦），建構AI鐵三角策略，從雲端算力到邊緣裝置研發，著重在Inference推論運算，後續訂單有望逐季放量，全方位布局AI生態系。

