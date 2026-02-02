營邦入列挪威主權基金名單 攻 AI 獲大咖投資 後市受關注

挪威主權基金公布最新台股投資組合名單，AI伺服器機殼廠營邦（3693）首度入列。輝達近期掀起記憶體大狂潮，營邦是輝達伺服器存儲機殼重要夥伴，如今又獲得挪威主權基金青睞，備受關注。

法人分析，營邦陸續切入輝達、超微AI供應鏈，成為關鍵零組件供應商，推升營運動能看俏，加上又與當下最紅的AI存儲搭上邊，應是獲得挪威主權基金青睞的關鍵，也象徵該公司市場布局獲得國際大型資金肯定。

根據挪威主權基金最新公布2025年下半年海外投資名單，台股投資標的較2025年上半年銳減逾100檔。在挪威主權基金大幅出脫台股投資標的之際，其最新投資組合名單中，營邦首度入列，約持股0.29%，引發熱議。

挪威主權基金為全球規模最大的主權財富基金，投資標的涵蓋全球各大重量級公司，包括輝達、蘋果、微軟、亞馬遜與Meta均在其投資組合中，該基金總資產高達2.2兆美元，2025年回報率約15.1%，年度獲利達2,470億美元新高。

營邦搶進AI商機，左擁輝達、右抱超微，2026年業績看旺。輝達執行長黃仁勳今年初在美國消費性電子大展（CES 2026）更親自欽點營邦，成為黃仁勳專講秀出的背板上唯一台廠，雙方正攜手強攻AI儲存市場商機。

營邦並針對輝達全新AI儲存平台，推出全新F2032-G6 2U JBOF儲存系統，以支援NVIDIA BlueField-4。營邦董事長梁順營表示，隨著資料需求以前所未有的速度成長，營邦以輝達生態系夥伴之姿，正全力投入以NVIDIA BlueField-4平台作為儲存控制核心的系統研發。

法人指出，營邦目前機櫃、機殼主要應用在採用輝達技術的AI Storage，今年還有兩個案子將出貨；超微方面則是切入搭載超微MI450的AI伺服器機櫃與機殼，估計今年在AI領域的營收比重有望擴大。

營邦已在台灣、越南兩地同步擴產，其中，越南去年底前已完成量產準備，主要生產北美客戶2026年所需的產品，桃園富岡廠則陸續將自動化生產設備移過去，該廠區產能是蘆竹舊廠的兩倍，待產能到位之後，可積極爭取新客戶進場。