聽新聞
0:00 / 0:00
神準搶AI商機成果豐碩 記憶體成今年營運成長最大變數
神準科技（3558）董事長蔡文河昨（31）日表示，神準積極布局AI產品，從AI攝影機、AI伺服器等搶進企業市場，更深耕網路服務供應商（ISP）市場，已頗有斬獲，今年ISP客戶占比可望達三成，未來企業及ISP占比要各達到五成。
蔡文河坦言，從目前接單狀況來看，神準本來對今年擬定積極成長目標，但因記憶體缺貨、漲價，第1季接單與出貨比落差兩到三成，成今年營運成長最大變數。
神準今年成立20周年，昨日舉行旺年會，主題為「神準20 創新AI未來」，蔡文河說，要迎向AI商機，「衝衝衝」，特別要衝刺業績表現。
過去神準以企業市場為主，積極打造AI解決方案壯大企業市場；近年擴大布局，跨向ISP的電信市場，更以5G FWA產品等大力搶進。
神準打造一系列AI產品，包含AI攝影機，AI伺服器及Edge AI BOX，內建輝達Jetson AGX高階模組，將先在台灣市場開賣，打出EnGenius自有品牌，搭配中華電信集團及神腦通路，以品牌搶進中小企業市場，未來更將前進美國。2025年神準來自伺服器貢獻營收約2%， 2026年從訂單量觀察占比約5%。
蔡文河表示，神準積極布局ISP市場已有滿大成效，可望打入中東、非洲、印度、南美等一、二線ISP客戶，出貨產品包含5G FWA、ONU OUT、RMDU，未來也會將AI伺服器等產品推給ISP客戶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言