久裕國際擬以每股37元收購裕國5%股權

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

裕國（8905）29日公告，久裕國際擬於2月2日以每股新臺幣37元，公開收購公司5%股權。裕國表示，將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。

公告指出，裕國主要經營進口肉品、蔬品買賣及肉品加工、冷凍冷藏倉儲及物流，公開收購人將使被收購公司繼續經營其現有營業項目及業務，

未來視本身持股狀況，進一步規劃進入公司董事會參與公司經營，引進專業董事及經理人，淡化被收購公司之家族企業色彩，強化公司治理，進而提升競爭力，優化股東權益報酬率，保障股東權益，以利企業永續發展。

本次預定收購數量為5,972,000股，其最低收購數量及最高收購數量亦為5,972,000股，約當被收購公司之已發行股份總數119,440,000股之5%。

