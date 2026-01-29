快訊

雅特力上櫃 蜜月行情甜

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

智原旗下小金雞雅特力-KY（6907）昨（29）日以每股30元掛牌上櫃，盤中最高漲逾七成，最高攻上53元，蜜月行情甜蜜，收盤價49元，大漲逾六成。

雅特力成立於2016年，專注在32位元微控制器（MCU）業務，去年營收為16.7億元，年增2％。智原總經理暨雅特力董事長王國雍先前表示，雅特力今年展望正向，預期無人機、電競等主要應用都將大幅成長。

雅特力主攻中高階產品領域，技術門檻較高，主要研發採用Arm Cortex-M4/M0+核心的MCU產品，並採用55／40奈米的製程技術打造，至於28奈米製程相關產品已在開發中。

雅特力指出，該公司成立時，MCU業者大多投注於8位元MCU，但該公司一開始就選用M4等級核心，產品主要用於行業應用、工業／馬達控制，以及無人機等消費性電子等領域，並於2023年通過相關認證後，進入車用MCU領域。目前合計雅特力的各種車輛應用相關業績，約已超過一成比重。

雅特力並看到邊緣AI的潛力，將研發重心轉向邊緣AI相關開發。由於邊緣運算興起，AI MCU無所不在，高性能MCU與NPU才能滿足邊緣AI的運算需求，雅特力提到，旗下正在開發內建NPU的AI MCU。

