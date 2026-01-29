快訊

終於碰到天花板？金價漲幅急速收斂翻黑 一度暴跌5%

不滿種火麻遭判刑…砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝

智冠強打一站式服務

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

「2026台北國際電玩展（TGS）」昨（29）日於南港展覽館盛大開幕，本次匯集來自26個國家地區、399家業者，使用達1,800個攤位，展出超過500款遊戲作品，規模空前盛況，國內遊戲通路龍頭廠智冠（5478）今年再次參展，展出規模超過歷屆，以「一站式服務」，協助遊戲客戶開拓全球市場版圖。

據悉，智冠「一站式服務」橫跨開發、行銷、營運、金流四大維度，提供全方位戰略支援。在開發層面，輔以IP授權、遊戲音樂與美術製作等高品質內容，為遊戲產品注入深厚的文化底蘊；行銷層面則深度整合數位廣告精準投放、實體通路資源及獨家「街頭玩家見面會」服務，透過虛實整合大幅提升玩家黏著度。

智冠表示，本次集結集團旗下12項核心業務，服務範圍橫跨台灣、大陸、香港、澳門、東南亞，以及拉丁美洲等地區，提供精準在地化營運服務，攜手遊戲業者開創商機。

智冠表示，台港澳市場長期以來都是國際遊戲商布局亞洲的重要戰場，近年成長動能最為亮眼的東南亞市場，智冠集團已深耕多年，有信心能協助客戶創造更多商機。

智冠 東南亞 市場

延伸閱讀

農曆春節求職潮 虎尾就業中心力推面試者服裝補助

日本北海道苫小牧市長參訪金屬中心 深化台日產業合作

事故圖、初判表線上就能辦 新竹通APP納入交通事故申辦

來屏東三地門鄉看這裡成立遊客中心、觀光網站「三地門文化記」

相關新聞

擎亞傳奪記憶體百億大單

半導體通路商擎亞（8096）傳接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單，協助該晶圓代工業者建置自用資料中心，2月起放量...

智冠強打一站式服務

「2026台北國際電玩展（TGS）」昨（29）日於南港展覽館盛大開幕，本次匯集來自26個國家地區、399家業者，使用達1...

波若威去年12月 EPS 2.32元 盛群0.07元

光通訊廠波若威（3163）遭列注意股票，昨（29）日應主管機關要求，公布自結去年12月稅前盈餘1.95億元，年增46％；...

雅特力上櫃 蜜月行情甜

智原旗下小金雞雅特力-KY（6907）昨（29）日以每股30元掛牌上櫃，盤中最高漲逾七成，最高攻上53元，蜜月行情甜蜜，...

安圖斯2026年挑戰績增雙位數

宏碁集團旗下伺服器廠安圖斯（7875）昨（29）日舉行股東臨時會改選董事。展望後市，安圖斯董事長暨宏碁泛亞營運總部總經理...

智通股票面額改為2.5元

智通*（8932）昨（29）日公告，董事會決議通過股票面額變更，由面額新台幣5元變更為新台幣2.5元，舊股最後交易日為2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。