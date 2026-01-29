快訊

終於碰到天花板？金價漲幅急速收斂翻黑 一度暴跌5%

不滿種火麻遭判刑…砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝

擎亞傳奪記憶體百億大單

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
擎亞傳獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單。業者／提供
擎亞傳獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單。業者／提供

半導體通路商擎亞（8096）傳接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單，協助該晶圓代工業者建置自用資料中心，2月起放量出貨。外界預期，該筆大單有望彌補擎亞先前高頻寬記憶體（HBM）訂單受法規限制而出現的缺口，將帶動今年業績成長。

擎亞是三星在台灣的代理商之一，去年有HBM相關上百億元訂單挹注，2024年合併營收為346.95億元，年增22.8％，為歷史次高。不過相關訂單後來受到美國出口管制法規影響，今年已不會再有相關助益。

但據了解，擎亞迎來另一記憶體大單，金額甚至可比上述HBM訂單的規模更大。該筆訂單是供應台灣重量級晶圓代工大廠各廠區自用資料中心伺服器所需，透過擎亞提供服務，訂單內容包含DRAM與固態硬碟（SSD）等，已從去年12月開始出貨給相關組裝廠，預計今年2月起將進一步放量。市場預期，擎亞拿下上述晶圓代工廠大單，有機會貢獻今年業績約三分之一左右，不但可彌補之前HBM訂單受限於法規，已不再能挹注業績而出現的缺口，甚至可進一步將今年業績繼續推升，目標可往成長雙位數百分比邁進。

擎亞在轉型過程中，去年台灣市場業績比重已超過一半，外界認為，在上述晶圓代工廠大單帶動下，該公司今年台灣市場的業績比重可能會更為提高。

大陸市場方面，擎亞過往主攻CIS相關業務，考量當地廠商造成的價格競爭激烈，其重心逐漸轉往車載記憶體業務發展，去年第3季已打入大陸車廠供應鏈。

晶圓代工廠 市場 記憶體

延伸閱讀

接見美光執行長…賴總統：晶片與記憶體並進 台美擴大AI全球領先優勢

集邦：電視新機種將隨記憶體、面板漲價 衝擊2026年全球電視出貨量

2026年全球晶圓廠資本支出估創高 台積電與記憶體原廠推動

記憶體族群回檔彎腰撿鑽石？他「賺1成」仍看好後市：勿過度悲觀

相關新聞

擎亞傳奪記憶體百億大單

半導體通路商擎亞（8096）傳接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單，協助該晶圓代工業者建置自用資料中心，2月起放量...

智冠強打一站式服務

「2026台北國際電玩展（TGS）」昨（29）日於南港展覽館盛大開幕，本次匯集來自26個國家地區、399家業者，使用達1...

波若威去年12月 EPS 2.32元 盛群0.07元

光通訊廠波若威（3163）遭列注意股票，昨（29）日應主管機關要求，公布自結去年12月稅前盈餘1.95億元，年增46％；...

雅特力上櫃 蜜月行情甜

智原旗下小金雞雅特力-KY（6907）昨（29）日以每股30元掛牌上櫃，盤中最高漲逾七成，最高攻上53元，蜜月行情甜蜜，...

安圖斯2026年挑戰績增雙位數

宏碁集團旗下伺服器廠安圖斯（7875）昨（29）日舉行股東臨時會改選董事。展望後市，安圖斯董事長暨宏碁泛亞營運總部總經理...

智通股票面額改為2.5元

智通*（8932）昨（29）日公告，董事會決議通過股票面額變更，由面額新台幣5元變更為新台幣2.5元，舊股最後交易日為2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。