經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

電動巴士廠華德動能（2237）昨（29）日宣布與大都會汽車客運簽訂39輛甲類電動低地板大客車訂單，華德動能去年交車台數創下新高，今年新訂單再落袋，交車台數成長有機會上看五成，全年營收樂觀。

華德動能公司去年交車台數達到205輛，突破近年來交車量新高，全年營收12.87億元，年增率達62.8%，前三季營運轉虧為盈，獲利改善，並正式向台灣證券交易所遞件申請在創新板上市。

華德動能2022年梧棲廠完工，從年產700輛，未來將實施兩班制、年產1,700輛，產線完整且自動化，配合中央和地方政府政策和公車業者的汰換排程，華德動能強調可準時、甚至提早交車上路。截至目前為止，華德累計共有七個車型為政府補助合格車型，生產量已達771輛，服務版圖涵蓋12縣市，興建智慧充電場站達30個。

華德動能指出，電動大客車的痛點是比小客車更嚴重的里程焦慮，華德合格車型已提升為350度大電量，加上快速補電功能，在充沛電量和快速充電的雙重機制下，邁向車輛及電池壽命同壽期目標。

