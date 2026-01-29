快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

波若威自結2025年12月每股賺2.32元 單月獲利逼近2025年第3季水準

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

波若威（3163）公告2025年12月自結財報，每股純益2.32元，單月獲利表現逼近今年第3季的2.78元水準，營運表現相當亮眼。法人預期，波若威今年營運將可望持續搭上這波光通訊規格升級潮，推動業績再度繳出新高表現。

波若威29日公告2025年12月自結財報，單月合併營收為2.23億元、年成長34％，稅前淨利1.95億元、年增46％，歸屬母公司稅後淨利年增35％至1.87億元，每股純益2.32元，獲利表現已經將近去年第3季的2.78元。

波若威股價29日上漲1.29％至472.5元，股價創下歷史新高價位，且近三個交易日內達到兩次漲停，累計三個交易日漲幅達22.4％。觀察籌碼面，三大法人29日一共買超1,974張，當中外資買超張數為1,000張，投信買超1,185張、連續三個交易日買超。

波若威 財報

延伸閱讀

受氣候干擾、貪腐醜聞拖累 菲律賓2025年GDP成長4.4%

2025年金融三業獲利9,880億元刷次高 離兆元臨門差一腳

記憶體漲停！股民看好「虧損收斂」後市樂觀：基本面正在轉好

AI 點火…SK海力士獲利攀峰 2025年營收勁揚46%

相關新聞

萬元股價不是夢 信驊飆9,500新天價、穩步衝萬元挺進

美系外資一口氣將股王信驊（5274）目標價喊到10,000元，信驊也穩步朝著萬元股價挺進中，29日開高走高，一度衝達9,...

智原小金雞雅特力今掛牌 早盤大漲逾七成

智原（3035）旗下小金雞雅特力-KY（6907）於29日正式掛牌上櫃，早盤最高漲逾七成，上演蜜月行情。

聯亞逆勢大盤而漲停 外資點名這麼說

聯亞（3081）29日開盤衝高，不畏大盤指數下挫超過200點；美系大行出具最新報告調升其目標。

聯亞獲利猛 第1季不淡 去年轉盈 每股純益4.66元

聯亞（3081）搭上光通訊爆發商機，昨（28）日於法說會公布去年第4季獲利1.9億元，季增92%，更比2024年同期暴增...

金益鼎西濱廠將商轉

貴金屬回收商金益鼎（8390）昨（28）日西濱新廠通過廢棄物處理許可申請，新竹市環保局已於官網登錄相關資訊。隨關鍵證照入...

璟德低軌衛星業務熱

無線通訊整合元件與模組廠商璟德（3152）營運報捷，攜手夥伴打入全球兩大低軌衛星業者SpaceX、OneWeb地面站供應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。