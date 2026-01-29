波若威自結2025年12月每股賺2.32元 單月獲利逼近2025年第3季水準

波若威（3163）公告2025年12月自結財報，每股純益2.32元，單月獲利表現逼近今年第3季的2.78元水準，營運表現相當亮眼。法人預期，波若威今年營運將可望持續搭上這波光通訊規格升級潮，推動業績再度繳出新高表現。

波若威29日公告2025年12月自結財報，單月合併營收為2.23億元、年成長34％，稅前淨利1.95億元、年增46％，歸屬母公司稅後淨利年增35％至1.87億元，每股純益2.32元，獲利表現已經將近去年第3季的2.78元。

波若威股價29日上漲1.29％至472.5元，股價創下歷史新高價位，且近三個交易日內達到兩次漲停，累計三個交易日漲幅達22.4％。觀察籌碼面，三大法人29日一共買超1,974張，當中外資買超張數為1,000張，投信買超1,185張、連續三個交易日買超。