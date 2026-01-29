智通股票面額改為2.5元

智通*（8932）昨（29）日公告，董事會決議通過股票面額變更，由面額新台幣5元變更為新台幣2.5元，舊股最後交易日為2月24日，新股上市交易日為3月9日。

智通先前曾表示，股票分割是為了增加流通性，公司有自信在既有業務成長以及新業務加入下，獲利表現不受影響。

針對今年營運前景，智通在最新法說會中表示，收購印度公司Letul計畫仍持續進行，第一階段收購將在近期完成，目標是上半年完成八成股權收購，開始進行小額放貸業務。智通也與華義合資於印度成立子公司華智數位，主攻休閒競技類遊戲，未來將在智通的Finshell pay上架，也是發展重心之一。

智通公告2025年12月合併營收1.85億元、月成長2.3％，年增12％，去年全年合併營收為22.70億元，為歷史同期新高，年增達51.8％。

法人推估，智通今年在軟體資服業務加持推動，加上收購印度公司第一階段有望在今年完成，可望開始全面認列其業績表現，智通全年營運表現有機會呈現雙位數成長，業績可望再改寫新高。

智通近年營運持續轉型，從傳統拉鍊廠跨入資通訊服務相關領域，營收大幅增長，獲利表現繳出年增倍數成績單，智通看好AI商機持續發酵，營運成長動能有望再度衝高。

智通股價昨日下跌2元，收207元，股價仍在波段高點，維持去年10月左右的相對高位階。

三大法人賣超1,093張，連續五個交易日賣超。