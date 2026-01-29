兆利強攻光通訊機構件

軸承大廠兆利（3548）董事長張台沅昨（29）日指出，目前公司正在積極切入AI伺服器用的光通訊機構件，並且積極優化成本，將資源投放到未來具有潛力、有規模的應用，並朝向機電整合的方向前進，估計新品將在明後年陸續發酵，力拼業績回溫。

兆利去年度營收94.05億元，與去年大致持平。張台沅表示，這二年如果沒有AI、伺服器或半導體的產業都非常辛苦，因此公司也必須思考新的方向，所以目前正在布局高速傳輸機構件以及機器人市場。

張台沅進一步指出，現階段新應用與新產品都還需要時間發酵，估計今年非消費性電子的營收比重將會來到一成，而新品要有顯著的貢獻則預料將在明、後年。

針對軸承本業方面，張台沅表示，目前公司軸承主要聚焦在折疊機、筆電、螢幕等三大業務；其中，折疊機與筆電都受到記憶體漲價影響，終端價格上漲的話，確實有可能讓今年較為辛苦。

不過，張台沅透露，折疊機客戶第2季可能會出新機，因此有機會在第1季底開始拉貨，公司將會積極爭取訂單，期盼全年業績表現能不亞於去年，力拼營運回溫。

據悉，兆利為陸系品牌大廠華為折疊機主要供應鏈。法人表示，隨著蘋果即將在今年下半年推出首款折疊機，預料全球折疊機市場商機有望進一步擴大，挹注供應鏈業績吃補。兆利昨日股價小漲2.5元，收93元。