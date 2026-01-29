快訊

終於碰到天花板？金價漲幅急速收斂翻黑 一度暴跌5%

不滿種火麻遭判刑…砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝

磐儀2026年營收拚增三成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
磐儀董事長李明。 記者吳凱中／攝影
磐儀董事長李明。 記者吳凱中／攝影

工業電腦廠磐儀（3594）2025年營收創歷史新高，20.21億元，年增27.4%，創歷史新高，看好轉投資的與IC設計龍頭聯發科合資的磐旭智能今年業績成長，加上既有業務，挑戰營收年增三成、續創新高。

磐旭以ARM架構的虛擬伺服器（Virtual Cluster）布局企業級資料中心與SOHO族市場，加上業務成長，法人預估，磐旭今年業績上看6,000萬美元（約新台幣18.83億元），每股純益挑戰賺一個股本，磐儀「母以子貴」，營運續強。

磐儀持股磐旭約六成，聯發科握有約三成股權。磐旭智能2025年在智慧零售終端設備出貨放量下，營運表現持續升溫。展望今年，生成式AI爆發，磐旭智能在聯發科的AI大戰略中，以長期發展ARM架構的優勢，將逐漸進入虛擬伺服器的市場。

磐儀董事長李明分析，AI伺服器市場區分為大型資料中心、企業、SOHO個人應用，除了輝達（NVIDIA）晶片主要應用在大型資料中心之外，聯發科向下搶攻企業與個人領域，磐旭智能以聯發科ARM解決方案，深化企業與個人伺服器應用並向下延伸產品線，擴展至企業、工控與安防領域，尤其在智慧零售、智慧醫療場域有斬獲。李明表示，隨著智慧零售、自助化設備與AI應用需求持續擴大，磐旭智能建立穩定的成長基礎，2026年營收目標將挑戰雙位數成長。

磐儀看好在磐旭強勢成長，加上磐儀自身業務今年有機成長下，看好2026年全年營收挑戰25-30%年增長，續創新高紀錄。

聯發科 營收 伺服器

延伸閱讀

調查官搜索上櫃公司驚見飲宴名冊有長官 他向上回報...洩密有罪定讞

「發哥」聯發科（2454）1630漲停創天價！Google TPU助攻…法人喊ASIC營收翻倍

磐儀2026年營收挑戰新高

聯發科、世芯 權證買中長期

相關新聞

擎亞傳奪記憶體百億大單

半導體通路商擎亞（8096）傳接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單，協助該晶圓代工業者建置自用資料中心，2月起放量...

智冠強打一站式服務

「2026台北國際電玩展（TGS）」昨（29）日於南港展覽館盛大開幕，本次匯集來自26個國家地區、399家業者，使用達1...

波若威去年12月 EPS 2.32元 盛群0.07元

光通訊廠波若威（3163）遭列注意股票，昨（29）日應主管機關要求，公布自結去年12月稅前盈餘1.95億元，年增46％；...

雅特力上櫃 蜜月行情甜

智原旗下小金雞雅特力-KY（6907）昨（29）日以每股30元掛牌上櫃，盤中最高漲逾七成，最高攻上53元，蜜月行情甜蜜，...

安圖斯2026年挑戰績增雙位數

宏碁集團旗下伺服器廠安圖斯（7875）昨（29）日舉行股東臨時會改選董事。展望後市，安圖斯董事長暨宏碁泛亞營運總部總經理...

智通股票面額改為2.5元

智通*（8932）昨（29）日公告，董事會決議通過股票面額變更，由面額新台幣5元變更為新台幣2.5元，舊股最後交易日為2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。