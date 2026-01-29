大世科營收／2025年突破50億元大關創高 搶攻 AI 資料中心一條龍商機
大同集團（2371）旗下專業資通訊服務商大世科（8099）在AI與資安強勁需求下，營收呈現井噴式成長。大世科指出，2025年第4季單月營收呈現月增與年增趨勢，平均增長幅度逾三成，帶動全年自結營收一舉突破50億元大關，來到50.09億元，年增率27.46%，創下歷史新高紀錄。
大世科表示，公司由傳統系統整合商（SI）成功轉型，聚焦毛利較高的軟體與技術服務，承接高技術門檻專案，並輔以後續長期系統維運，透過資安監控及系統技術升級等附加價值型服務，繼而構建成穩定成長的獲利組合。
展望2026年，大世科強調，迎接AI浪潮，在AI算力源頭為電力的基礎上，大同集團擁有重電、儲能等資源，在集團整合下，大世科在爭取高階AI資料中心（AIDC）案源時，擁有對手難以複製的優勢。
大同集團進一步指出，大世科能提供客戶從前端電力配置、綠能規劃，一路到後端算力中心建置與調教的「一條龍」服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言