這檔生技股飆逾60%觸熔斷 公司否認立百病毒題材 靠 DTC 與 CDMO 驅動

安盛生（6734）29日股價強勢大漲，盤中攻上18.5元，漲幅逾60%，觸及熔斷機制而暫停交易。市場點名生技檢測族群受「立百病毒」題材帶動，不過公司回應，並無開發相關檢測產品，對於股價波動亦不置評。

安盛生受惠血脂檢測新品上市與海外CDMO專案收入挹注，激勵去年12月營收倍增，全年營收2688.1萬元，年增38.14%，創近三年來新高，體現初階段的轉型成果，主要受惠跨足DTC（線上直接面對消費者）及營養保健食品策略奏效，帶動血脂檢測及助孕檢測二大主力產品銷售成長，加上海外CDMO收入挹注推升。

安盛生董事長陳彥宇指出，安盛生持續優化營運體質，去年推出「AI檢測+個人化建議+合作夥伴保健食品」的營養補充策略，加上重新組建敏捷且高效的商務團隊，帶領公司成功從低毛利的傳統網路商城模式轉型至高毛利的DTC銷售，不僅讓伊必測排卵檢測套組銷售穩健增長，更讓甫於去年3月上市的安必測血脂檢測新品，全年賣出超過1000台，營收貢獻逾三成，成為去年營收創高的一大關鍵引擎。

此外，安盛生在二年前切入CDMO領域，去年受惠國際客戶委託開發的數位檢測系統順利取證成功，不僅出貨量翻倍成長，拉升CDMO業務營收占比近達三成，更規劃於今年上半年進行產能擴增，以迎合客戶持續增加的訂單需求。

陳彥宇表示，AI在數位醫療健康領域的深化應用，能更精準有效控制疾病與達到預防保健，帶動近年全球健康科技產業的快速發展，安盛生抓緊趨勢，朝整合性健康管理服務科技公司積極轉型，而繼安必測血脂檢測後，將開發台灣第一個家用GLP-1伴隨檢測平台，納入可擴充的檢測項目，以及具科學實證的GLP-1相關營養補充品建議，滿足現行市場需求缺口，也為公司開創新成長引擎。