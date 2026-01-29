光通訊再添千金股？法人大幅調高這檔目標價逾倍

聯亞（3081）上季財報繳出超標成績單，受惠矽光產品出貨增加，法人預估第1季營收可望季增15%至20%間，看好今、明兩年矽光產品強勁需求明確，調高評等至「增加持股」，本益比自35倍上修至50倍，目標價突破1,000元。

大型本國投顧分析，聯亞去年第4季營收6.4億元，主要在於客戶矽光產品出貨持續增加，其中，datacom、telecom、其他產品營收占比分別約75%至80%、10%至15%、5%至10%，在晶圓認證費用降低下，每股稅後純益2.0元，優於原先預期。

隨下游代工廠產能持續擴充，聯亞第1季矽光產品出貨將進一步增加，法人預單季營收可望季增17.6%。在基板限制方面，因自2025年8月開始建立安全庫存，目前存貨可支持出貨至第3季，並與包括日本、德國等供應商增加採購比例，預計影響將逐漸降低。

法人指出，聯亞高層除維持2026年新增一個美國大型CSP客戶看法，並將增加3至4家模組廠客戶，矽光產品線將推出5個規格以上新產品。今年矽光產能成長幅度將與去年類似，全年資本支出約7億元，主要投資以MOCVD機台。