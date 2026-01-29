聯亞法說釋利多 股價續創新高

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

聯亞（3081）28日舉辦線上法說會，公司表示矽光產品出貨量持續增加，帶動毛利率提升，今年產能將持續擴充，預期未來出貨量仍會持續上升。正向展望帶動聯亞股價再度大漲，開盤半小時內便迅速鎖上漲停，盤中雖受大盤影響一度開開關關，但最終仍是牢牢鎖住，股價來到990元的新天價，同時也引發大量買盤進入光通訊族群，受到外資調升目標價的光聖（6442）以及具有光纖、低軌雙題材的統新（6426）也紛紛漲停鎖死。

聯亞表示，2026年矽光產品拿下新的CSP客戶，雙方直接進行合作開發，而過往其他CSP廠則是透過模組廠下單，同時今年將會有5個以上的新規格產品進入到量產階段，無論是新客戶還是新產品都將為聯亞的營運增添新的動能。產能的部分，25年已較24年成長三倍，公司表示26年有機會維持動能，繼續成長。

