快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

矽光子拒搭台股大怒神！光聖連3日創天價、聯亞晉身準千金

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
光聖董事長陳寬仁。聯合報系資料照
光聖董事長陳寬仁。聯合報系資料照

台股29日搭上大怒神，權王台積電（2330）創1,835元新天價後突變臉翻黑，拖累大盤從32,996點歷史新高一度重挫逾500點。儘管盤勢劇烈震盪，矽光子族群卻在NVIDIA執行長黃仁勳即將現身台灣，並定調2026年為商轉元年的利多帶動下，展現極強韌性，光聖（6442）、聯亞（3081）更同步創天價，其中光聖連拉3根漲停，為今日千金軍團唯一亮燈且同時創新高個股，聯亞亦強鎖漲停990元，成為下一檔準千金。

輝達執行長黃仁勳預計今天抵達台灣，目前傳出其搭乘的專機已從大陸深圳起飛，可能於中午左右會抵達松山機場，儘管對外宣稱為參加分公司尾牙，但產業鏈指出，其核心任務是視察次世代「Rubin」平台的量產進度。黃仁勳此行正式定調2026年為矽光子商轉元年，強調在Rubin世代中，矽光子與 CPO（共同封裝光學）技術將成為解決AI算力瓶頸的關鍵。

光通訊大廠光聖受黃仁勳言論與外資報告雙重加持，今日股價連拉第3根漲停，強勢站上1,725元天價，為今日千金軍團唯一漲停且同時創新高個股。外資看好光聖受惠於400G轉向800G的技術紅利，其供應美系大客戶ASIC機架所需的高芯數光纜需求爆發，目標價一舉被調升至3,000元。外資強調，光聖憑藉穩定的高良率生產品質，已成為AI資料中心基礎建設不可或缺的長期夥伴。

光通訊上游大廠聯亞法說會釋出利多，2025年第4季獲利年增達22倍，每股純益2.07元創近19季新高。財務長楊吉裕指出，今年首季將「淡季不淡」，營收季增幅有望優於去年底。為因應Rubin平台帶動的矽光子需求，聯亞預計2026年投入7億元資本支出提升產能，今年更將新增一家美國雲端服務供應商（CSP）大客戶，矽光產品出貨目標維持高度成長。

設備大廠惠特（6706）亦積極鎖定CPO先進封裝市場，首台矽光子元件貼合機已成功出貨，並與多家客戶展開實驗機驗證。隨著黃仁勳對光電整合技術的強力推動，法人看好包括惠特、上詮（3363）、波若威（3163）等矽光子族群，將在2026商轉元年的大趨勢下，成為台股震盪中的中流砥柱。

矽光子 黃仁勳 聯亞

延伸閱讀

台股叩關33,000點 指數連五日攻頂 專家：多方氣勢未歇

AI壓縮世代！環球晶、國巨、華新科齊漲 專家示警：大戶包場、消費卻斷層

路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

黃仁勳28日現身深圳輝達樓下 陸媒指「周邊經濟鏈」浮現

相關新聞

力積電、聯電…包辦融資飆升冠亞軍！專家示警：崩盤3指標陸續亮燈

在2026年1月14日至1月20日這五個交易日中，市場融資餘額呈現爆發式增長。 全體上市股票的融資餘額從1月14日的約3,584億元攀升至1月20日的約3,712億元，短短五個交易日大幅淨增超過120億元。尤其1月19日單日融資激增了約60億元，創下近年罕見的單日增幅，凸顯當時市場瘋狂的追高情緒。

矽光子拒搭台股大怒神！光聖連3日創天價、聯亞晉身準千金

台股29日搭上大怒神，權王台積電（2330）創1,835元新天價後突變臉翻黑，拖累大盤從32,996點歷史新高一度重挫逾...

證交所「創新板 3.0」當沖交易熱 林修銘：下一步將打造創新板生態系

臺灣證券交易所董事長林修銘於29日宣布，「創新板3.0」改革措施已正式全面上路。林修銘強調，此次升級最大的意義在於將創新...

創新板3.0首發！富田電機掛牌 證交所林修銘：展現創新能量與產業底蘊

台灣資本市場29日迎來重要里程碑，國內電動馬達大廠富田-創（4590）正式掛牌交易，也是臺灣證券交易所推出「創新板3.0...

台股早盤震盪走弱！台積電回落守1,815元、CoWoS 擴產續推進

台股29日早盤開高後賣壓浮現，加權指數一度衝高至約32,941點，隨後轉為震盪走低，較早盤高點回落約138點，市場追價轉...

記憶體多檔創天價卻遇台股亂流！南亞科突破300關翻黑、旺宏挺住

台股29日上演大逆轉行情，早盤雖由台積電（2330）領軍直逼3萬3,000點大關，隨後卻因高檔獲利了結壓力湧現，大盤急轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。