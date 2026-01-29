萬元股價不是夢 信驊飆9,500新天價、穩步衝萬元挺進
美系外資一口氣將股王信驊（5274）目標價喊到10,000元，信驊也穩步朝著萬元股價挺進中，29日開高走高，一度衝達9,500元，再創歷史新高價，盤中漲幅逾7%。
信驊去年12月營收8.72億元，月增3.80%，年增18.37%；第4季營收24.43億元，季增4.85%，年增16.13%，單月、單季雙雙改寫新高；全年營收90.85億元，年增逾40%，再創歷史新高。外資表示，去年第4季營收表現主要受惠於BMC需求強勁及BT載板配置改善的推動，營收表現較市場預期高出約7%。
美系外資認為，信驊有望切入新客戶，新一代BMC晶片AST2700將率先導入輝達（NVIDIA）Rubin Ultra平台，重申「優於大盤」評等，將目標價由7,500元一口氣上調至10,000元，調幅高達33%，反映對後續營運成長的信心。
美系外資表示，現行主力產品AST2600預計今年仍將持續獲輝達Rubin平台採用，顯示信驊在AI伺服器世代交替中的關鍵地位；除AI伺服器外，一般型伺服器需求同樣成為成長動能。
法人則是表示，信驊在全球BMC市場市占率高達70%至80%，全球四大CSP巨頭的資料中心中，幾乎每十台伺服器就有八台搭載信驊晶片，技術門檻與護城河深厚。展望2026年，法人看好第1季營運表現，訂且單能見度已至第2季。
信驊29日以8,985元開高，一度拉升至9,500元，上漲660元，漲幅7.46%，盤中股價維持高檔，漲幅逾7%。
