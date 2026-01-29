聯亞逆勢大盤而漲停 外資點名這麼說

聯亞（3081）29日開盤衝高，不畏大盤指數下挫超過200點；美系大行出具最新報告調升其目標。

美系大行指出，聯亞法說會認為第1季營收季增16%優於預期，且會創下歷史新高。矽光逐季走揚至年底。預期2027年占營收八成。調升今明年每股稅後盈餘，同步升目標。

凱基投顧表示，隨著下游代工廠產能持續擴充，矽光產品出貨將於今年第1季增加，預計第1季營收季增幅度將略高於去年第4季。在基板限制方面，管理層表示從2025年8月已開始建立安全庫存，目前存貨可支持出貨至今年第3季，另外也跟包括日本、德國等供應商增加採購比例，預計影響將逐漸降低。

2026年矽光產品展望更加明朗，今年將新增一個美國大型CSP客戶看法，並將增加三至四家模組廠客戶，矽光產品線將推出五個規格以上的新產品。產能方面，今年矽光產能年增幅度將與2025年類似，全年資本支出約7億元，主要投資以MOCVD機台。