長科法說會／調價第2季更完整、東南亞動能轉強 第1季營收拚新高

長科*（8070）28日召開法說會，對本季營運釋出偏正向看法。公司表示，調價將從第1季起陸續反映、第2季起影響更完整；同時，東南亞尤其馬來西亞需求動能轉強，營收有機會挑戰歷史新高。不過，由於金屬等原料價格波動仍大，毛利率難以先給出明確方向或幅度。

公司說明，本季展望主要有兩個支撐。首先是調價效應，第1季會先看到部分新價格開始實施，但因不同產品、不同客戶導入節奏不一，反映將呈現「分段到位」；到了第2季，調價效應可望更接近完整季度的貢獻。

另一個動能來自東南亞、尤其馬來西亞。長科指出，當地營收受惠國際整合元件製造廠（IDM）陸續進入庫存調整尾聲，加上馬來西亞周邊新封裝產能陸續開出，帶動需求升溫。公司也因此在既有廠房內緊急擴充產能，預期本季接近後半段開始帶來營收貢獻，並表示馬來西亞市場拓展正加速推進。

就訂單與出貨來看，公司補充，雖然本季因年假工作天數較少，但目前看到的訂單與出貨狀況仍強，表現可望優於過往旺季的第3季、第4季。

毛利率方面，公司坦言難以提供明確指引。原因在於調價效應是逐步呈現，同時原物料（尤其金屬）價格波動幅度大，短期很難精準估算調價對毛利的實際挹注；後續將視原料走勢與客戶協商進度，採滾動式調整因應。

應用面上，公司指出目前無引腳封裝（QFN）的主要需求仍以網通類產品為主，也延伸到可與手機或網際網路連結的家電類應用。至於法人關注的AI／資料中心題材，公司表示，在QFN的氮化鎵（GaN）相關市場，公司出貨占比達六成以上。

在中長期布局方面，公司也提到，目前已規劃於2027年在馬來西亞設廠切入QFN市場。蝕刻產能則延續以蘇州為核心的既有布局，近年也在台灣建置與蘇州相同規格的蝕刻廠；未來待馬來西亞新廠第一期完成後，也將規劃在當地建置蝕刻廠，並不排除於其他地點再增設據點，以因應區域需求與供應鏈變化。