健喬將引進日本便秘藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

健喬（4114）昨（28）日宣布，該公司自日本EA Pharma引進全球第一個治療慢性功能性便秘的IBAT抑制劑Goofice（固腹順）並已在台灣取得藥證，預計今年4至6月上市，這是全球第一個治療慢性功能性便秘之IBAT抑制劑。

健喬指出，這項藥品已在國內十家醫學中心及一家區域醫院完成臨床試驗，上市後將使健喬在腸胃消化道領域的產品線更加完整。

健喬表示，國內現行治療慢性便秘藥物多以軟便劑、潤滑劑、緩瀉劑、刺激型緩瀉劑、滲透壓瀉劑為主，健喬這次引進的新藥，主要成分Elobixibat是迴腸膽汁酸回收運轉體抑制劑，透過抑制迴腸膽汁酸轉運蛋白（ileal bile acid transporter, IBAT）來抑制膽汁酸再吸收，藉此增加進入大腸腔內的膽汁酸含量。

延伸閱讀

超乎想像…日本皇室早期歷史 人倫關係太震撼

強烈寒氣流入…日本東京29日下午可能降雪 防走路滑倒用「企鵝步」

損失逾5兆日圓...日本經產省統計電玩、角色週邊盜版災情持續擴大

花費300小時！日本獨立遊戲開發者將6萬名網友加入片尾感謝名單

相關新聞

聯亞獲利猛 第1季不淡 去年轉盈 每股純益4.66元

聯亞（3081）搭上光通訊爆發商機，昨（28）日於法說會公布去年第4季獲利1.9億元，季增92%，更比2024年同期暴增...

金益鼎西濱廠將商轉

貴金屬回收商金益鼎（8390）昨（28）日西濱新廠通過廢棄物處理許可申請，新竹市環保局已於官網登錄相關資訊。隨關鍵證照入...

璟德低軌衛星業務熱

無線通訊整合元件與模組廠商璟德（3152）營運報捷，攜手夥伴打入全球兩大低軌衛星業者SpaceX、OneWeb地面站供應...

亞泰第1季營收 看好季增三成

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（28）日召開法說會，總經理吳淑品表示，目前訂單能見度約一至兩個月，依滾動式...

金居去年12月EPS 0.54元 能率亞洲0.39元

PCB上游銅箔材料商金居（8358）昨（28）日公布去年12月自結每股純益0.54元。

新漢旗下創博傳佳音

工業電腦大廠新漢（8234）董事長林茂昌昨（ 28）日指出，旗下創博來自中國大陸及美國人形機器人客戶下半年小量生產，將帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。