健喬將引進日本便秘藥
健喬（4114）昨（28）日宣布，該公司自日本EA Pharma引進全球第一個治療慢性功能性便秘的IBAT抑制劑Goofice（固腹順）並已在台灣取得藥證，預計今年4至6月上市，這是全球第一個治療慢性功能性便秘之IBAT抑制劑。
健喬指出，這項藥品已在國內十家醫學中心及一家區域醫院完成臨床試驗，上市後將使健喬在腸胃消化道領域的產品線更加完整。
健喬表示，國內現行治療慢性便秘藥物多以軟便劑、潤滑劑、緩瀉劑、刺激型緩瀉劑、滲透壓瀉劑為主，健喬這次引進的新藥，主要成分Elobixibat是迴腸膽汁酸回收運轉體抑制劑，透過抑制迴腸膽汁酸轉運蛋白（ileal bile acid transporter, IBAT）來抑制膽汁酸再吸收，藉此增加進入大腸腔內的膽汁酸含量。
