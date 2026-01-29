正德成立新加坡子公司
散裝船航商正德（2641）昨（28）日董事會通過成立新加坡子公司，組建為新加坡營運中心，將負責八艘新船建造和營運。而此批新船交船時間依序落在2027年下半年至2028年上半年。
正德並指出，上述8艘新船均為多功能重吊船 (MPP)，載重噸約在1.74萬噸至1.75萬噸，均已洽妥租家，租期五年以上，毛利率40至45%。而正德截至目前船隊計21艘船舶，上述新船陸續交船後，船隊將擴充至29艘船舶。
據了解，正德是在去年8月董事會首先通過訂造5艘1.75萬噸多用途 (MPP)船型船舶，主要是看好多用途 (MPP)船型作為可載運多樣化物品的靈活船型，受益於全球重件物流需求回溫，自2021年起租金走勢呈顯明顯上揚。
隨風電與油氣建設逐步恢復，並受IMO碳排規範驅動，具備節能與吊裝能力的多用途(MPP)船型將備受青睞，該公司去年第4季並有進一步加碼購船動作。
旗下相關子公司董事會陸續通過3艘1,74萬噸的多用途(MPP)新船建造案，每艘新船造價2,750萬美元。
