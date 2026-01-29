新漢旗下創博傳佳音
工業電腦大廠新漢（8234）董事長林茂昌昨（28）日指出，旗下創博來自中國大陸及美國人形機器人客戶下半年小量生產，將帶動創博出貨，加上創博控制器已打入工具機業者，看好創博今年業績將優於去年。
創博為新漢集團旗下專攻機器人應用子公司，主要供應控制器解決方案。
林茂昌分析，機器人應用需要產品更成熟，才能導入應用開發階段。隨著產品開始進入成熟期，市場也將慢慢成熟普及。
2026年上半年創博客戶處於樣品送測階段，下半年有機會小量出貨，將帶動創博控制器業務。
特別是在功能安全方面，林茂昌強調，隨著相關認證的取得，2026年下半年，可望能在機器手臂、機器狗、AMR等領域慢慢開始發酵，2027年才會進入放量階段。至於人形機器人部分，林茂昌說，時間點則會再往後一些。
