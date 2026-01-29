新漢旗下創博傳佳音

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠新漢（8234）董事長林茂昌昨（28）日指出，旗下創博來自中國大陸及美國人形機器人客戶下半年小量生產，將帶動創博出貨，加上創博控制器已打入工具機業者，看好創博今年業績將優於去年。

創博為新漢集團旗下專攻機器人應用子公司，主要供應控制器解決方案。

林茂昌分析，機器人應用需要產品更成熟，才能導入應用開發階段。隨著產品開始進入成熟期，市場也將慢慢成熟普及。

2026年上半年創博客戶處於樣品送測階段，下半年有機會小量出貨，將帶動創博控制器業務。

特別是在功能安全方面，林茂昌強調，隨著相關認證的取得，2026年下半年，可望能在機器手臂、機器狗、AMR等領域慢慢開始發酵，2027年才會進入放量階段。至於人形機器人部分，林茂昌說，時間點則會再往後一些。

機器人 控制器 新漢

延伸閱讀

台美關稅底定 工具機廠按讚

信邦2026年營收拚新高

今年大陸春晚將用兩種人形機器人 業內評：從炫技轉為實用

中國AI產業2025年規模逾1.2兆人民幣 企業逾6000家

相關新聞

聯亞獲利猛 第1季不淡 去年轉盈 每股純益4.66元

聯亞（3081）搭上光通訊爆發商機，昨（28）日於法說會公布去年第4季獲利1.9億元，季增92%，更比2024年同期暴增...

金益鼎西濱廠將商轉

貴金屬回收商金益鼎（8390）昨（28）日西濱新廠通過廢棄物處理許可申請，新竹市環保局已於官網登錄相關資訊。隨關鍵證照入...

璟德低軌衛星業務熱

無線通訊整合元件與模組廠商璟德（3152）營運報捷，攜手夥伴打入全球兩大低軌衛星業者SpaceX、OneWeb地面站供應...

亞泰第1季營收 看好季增三成

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（28）日召開法說會，總經理吳淑品表示，目前訂單能見度約一至兩個月，依滾動式...

金居去年12月EPS 0.54元 能率亞洲0.39元

PCB上游銅箔材料商金居（8358）昨（28）日公布去年12月自結每股純益0.54元。

新漢旗下創博傳佳音

工業電腦大廠新漢（8234）董事長林茂昌昨（ 28）日指出，旗下創博來自中國大陸及美國人形機器人客戶下半年小量生產，將帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。