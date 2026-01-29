金居去年12月EPS 0.54元 能率亞洲0.39元

經濟日報／ 記者尹慧中陳昱翔╱台北報導

PCB上游銅箔材料商金居（8358）昨（28）日公布去年12月自結每股純益0.54元。

受惠CCL與AI伺服器平台升級帶動材料新需求，金居去年12月自結淨利1.37億元，年成長77.9%，每股純益0.54，金居去年第3季每股純益1元，累計前三季每股純益2.71元。

創投業者能率亞洲（7777）昨（28）日去年12月自結稅後純益6,700萬元，年增8.57倍，稅後純益0.39元。

能率亞洲近期股價漲勢兇猛，自起漲點24.25元一路向上狂飆，昨日再度攻上漲停板，上漲3.5元，收38.85元，波段漲幅六成，成為台股盤面焦點。

能率亞洲成立於2015年，第一大股東為能率集團，持股約18.45%，第二大股東為台昇國際，持股約15.99%，第三大股東為長春人造樹脂，持股比重約14.7%。

而能率集團旗下佳能也持有能率亞洲股權約4.92%，為第四大股東，第五大股東則是國票創投，持股約4.35%。

股東 每股純益

金居去年12月EPS 0.54元 能率亞洲0.39元

