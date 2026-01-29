無線通訊整合元件與模組廠商璟德（3152）營運報捷，攜手夥伴打入全球兩大低軌衛星業者SpaceX、OneWeb地面站供應鏈，並投入低軌衛星所需的高階LTCC（低溫共燒陶瓷）天線陣列模組、濾波元件基板材料，後續有望迎來低軌衛星業務爆發。

璟德近年降低大陸市場營收占比，盡量避開大陸內卷嚴重的手機市場，並積極深耕少量多樣客製化的特殊應用領域，搶進國防、基礎建設、航太、汽車、低軌衛星、醫療及半導體測試等，2025年第3季來自特殊應用貢獻營收來到43%。

璟德目前低軌衛星貢獻營收比重仍不高，惟公司高度看好衛星市場。法人看好，璟德調整財務及產品結構效益可期，毛利率、獲利都可望朝正面方向前進。璟德昨天股價上漲6.5元、收170元。

衛星產業近五年蓬勃發展，除原本的同步軌道高軌衛星、中軌衛星外，SpaceX帶起低軌衛星熱潮，而璟德的濾波器等產品已經與夥伴一起打入美系及歐系低軌衛星產業鏈，應用於地面接收基地台，2020年開始出貨，2021年出貨量開始放大。法人指出，璟德攜手夥伴，打入SpaceX、OneWeb衛星地面站。

除了地面站應用的濾波器，近年璟德積極投入研發基於低軌衛星所需要的高階LTCC（低溫共燒陶瓷）天線陣列模組、濾波元件的基板材料，可望打入天空上的衛星，璟德透露，相關新品正攜手數家廠商開發，經送樣驗證後，預估2026年至2027年可望看到正面結果。

璟德說明，無論地面衛星基站或低軌衛星相關產品，客戶都很積極導入設計（Design in）。隨著衛星甚至是未來的6G使用頻段愈來愈多，LTCC元件用量也會增加，商機可期。

璟德日前已公布2025年每股純益9.42元，其中包括處分湖口土地及建物貢獻業外利益5.7億元，去年度盈餘每股擬配發4.02元現金股利，並通過現金減資3億元，股本從原本的6.9億元降至3.9億元。