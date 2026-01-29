亞泰第1季營收 看好季增三成

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（28）日召開法說會，總經理吳淑品表示，目前訂單能見度約一至兩個月，依滾動式訂單表現，預期本季營收季增兩至三成，看好2026年業績有望較去年成長。

至於今年毛利率表現，吳淑品說，去年及前年毛利率約16%，內部努力逐步提升，惟毛利率變數很多，例如匯率就是其一，估計新台幣對美元每變動1個百分點，影響公司營收約400萬元，人民幣對美元每變動1個百分點，影響約640萬元，目前很難估計。

吳淑品透露，今年仍有新產品及新客戶加入；至於機器人領域，也有機會與母公司亞光共同合作開發。亞泰昨天股價收74.4元，上漲0.2元。

法人關注亞泰在CIS之外，AOI工業檢測模組等利基型產品發展進程。吳淑品表示，亞泰與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，拓展AOI多尺寸規格產品，並積極發展其他如barcode reader感測封裝等產品，開創新成長動能，目前相關利基型產品營收占比約2%。至於原有CIS產品，A4占比89%、A3比重9%。

亞泰日前已公布去年第4季財報，單季稅後純益約7,076萬元，季減31%，年減49%，每股純益0.97元。2025年營收37.13億元，年減15%；稅後純益3.74億元，年減29%，每股純益5.16元。

業外部分，利息收入為8,500萬元，因人民幣對美元升值影響，業外匯損約3,800萬元。

亞泰為全球前兩大CIS廠。CIS主要應用於多功能事務機（MFP）、影印機、印表機等產品應用中。

吳淑品表示，亞泰運用中國大陸深圳及緬甸兩地生產優勢，成為客戶最佳生產基地，將持續滿足客戶各種需求，年產能達3,800萬套。

外界關注，客戶是否要求中國大陸及緬甸之外的第三地生產布局，吳淑品表示，如果有必要，可以在菲律賓建立第三生產基地，不過，目前仍在可控範圍，大陸及緬甸兩地足以支應客戶訂單。