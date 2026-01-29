金益鼎西濱廠將商轉

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

貴金屬回收商金益鼎（8390）昨（28）日西濱新廠通過廢棄物處理許可申請，新竹市環保局已於官網登錄相關資訊。隨關鍵證照入袋，西濱新廠將商轉，為集團增添營運動能。

金益鼎表示，新廠已獲准核發許可證，待領取公文後即可啟動產線，開啟對集團業績貢獻。該廠去年第3季完成試運轉，隨即於11月初遞件申請。目前正待環保局核發紙本文件，預計二至三天內領照，屆時產能逐步開出，不僅完善國內布局，更可為營收增添成長動能。

金益鼎預估，西濱廠營運重點聚焦廢棄太陽能板處理，申請月處理量1,800噸，為全國最大規模。商轉後稼動率可達六成，推算今年對集團營收貢獻約達20%。

此外，由於公司具備多國太陽能板回收發明專利，可將含銀量極高的矽晶材完全回收，並與日本熔煉廠達成策略合作，市場預期將進一步優化產品毛利結構。

金益鼎強調，2026年將以西濱新廠商轉與泰國新廠建置為兩大成長主軸。泰國廠已於去年底在Gateway City工業區動土，旨在服務PCB台商鏈，已取得BOI資格。

金益鼎 太陽能 營收

