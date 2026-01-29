聯亞獲利猛 第1季不淡 去年轉盈 每股純益4.66元

聯亞（3081）搭上光通訊爆發商機，昨（28）日於法說會公布去年第4季獲利1.9億元，季增92%，更比2024年同期暴增逾22倍，每股純益2.07元，創近19季以來新高，看好本季矽光產品出貨動能延續，營收季增幅度可望大於16%，淡季不淡。

聯亞累計去年稅後純益4.28億元，年增886%，每股純益4.66元，擺脫2024年虧損。

聯亞董事會決議，去年度盈餘每股擬配發現金股利3元、股票股利1元，並擬辦理私募案，預計私募股數不超過4,500張股票，用於投入資本支出、研發費用及充實營運資金之需，但目前尚無已洽定之應募人。

聯亞受惠市場預期將繳出亮眼財報，昨日股價開高走高，終場收漲停價900元、漲81元，改寫掛牌來新天價，蓄勢叩關千元。

聯亞表示，去年度營收結構中，DataCom相關產品約占75%至80%，其中多數為矽光產品；Telecom約占10%至15%，其餘產品約占10%至5%。

聯亞財務長楊吉裕指出，去年矽光產品出貨量較前年大增三倍，今年出貨量目標希望也能維持去年的「高成長幅度」。

楊吉裕強調，隨下游客戶產能持續擴充，矽光產品出貨動能延續，基板庫存足以應付到今年8月之後，估本季營收季增幅可望優於2025年第4季的16%；換言之，將淡季不淡。

聯亞預計2026年新增7億元資本支出，主要用於採購前段MOCVD設備，本次採購目標為大型新機台，藉此為明年新產能預先做好準備，內部估計將可讓前段產能提升25%至30%，最快2027年第2季開始貢獻營收。

業務拓展方面，楊吉裕透露，將在今年新增一個美國雲端服務供應商（CSP）客戶，並且開始出貨；模組客戶則會新增三至四家；矽光產品預計會有五個規格新品進入量產階段。