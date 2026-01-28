永悅健康拚創新板上市 證交所通過

臺灣證券交易所公告，有價證券上市審議委員會28日通過永悅健康（7835）初次申請創新板股票上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

有關永悅健康股份有限公司之相關基本資料，董事長兼總經理為陳俊嘉，申請上市資本額新台幣約4.39億元、市值為新台幣31.63億元。輔導上市承銷商為台新證券。

永悅健康主要業務為健康資訊系統應用服務及解決方案、健康媒體廣告行銷。市場結構上，內銷96.97%、外銷3.03%（2024年度）。全體董事持股比率：董事7席，占50.99%。

永悅健康的稅前淨利，2023年-1.17億元、2024年-1.45億元、2025年前3季-1.38億元。每股稅後純益（EPS），2023年-3.22元、2024年-3.51元、2025年前三季-3.34元。