快訊

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

因病請假逾1年…監察院長陳菊請辭獲准 高醫揭她復健狀況

永悅健康拚創新板上市 證交所通過

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，有價證券上市審議委員會28日通過永悅健康（7835）初次申請創新板股票上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

有關永悅健康股份有限公司之相關基本資料，董事長兼總經理為陳俊嘉，申請上市資本額新台幣約4.39億元、市值為新台幣31.63億元。輔導上市承銷商為台新證券。

永悅健康主要業務為健康資訊系統應用服務及解決方案、健康媒體廣告行銷。市場結構上，內銷96.97%、外銷3.03%（2024年度）。全體董事持股比率：董事7席，占50.99%。

永悅健康的稅前淨利，2023年-1.17億元、2024年-1.45億元、2025年前3季-1.38億元。每股稅後純益（EPS），2023年-3.22元、2024年-3.51元、2025年前三季-3.34元。

延伸閱讀

富田電機明日開始於創新板上市買賣 前五個交易日無漲跌幅限制

行銷創新板 反應熱烈

證交所拚永續 「地球特攻隊」上陣

兩檔期貨契約保證金調高

相關新聞

精測去年12月EPS 2.49元

測試介面廠精測遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅後純益8,200萬元，年減35％，每股純益2...

泰谷深耕半導體 動作頻頻

泰谷（3339）轉型半導體再邁步，昨（27）日公告董事會通過將斥資4.9億元強化矽光子布局，同時啟動子公司整併計畫，由正...

聯亞去年12月EPS 0.87元

磊晶廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結12月稅後純益7,800萬元，...

Switch 大賣 推升業績

「2026台北國際電玩展（TGS）」將於明（29）日開展，網家（8044）旗下PChome 24h購物觀察，在電玩展帶動...

上奇點火三引擎 營運衝

上奇科技（6123）2025年受到產品組合、匯率波動及市場大環境變動影響，去年全年獲利表現低於2024年水準，去年每股純...

碩禾小金雞 禾迅綠電掛牌首日漲153%

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）旗下子公司禾迅綠電（7897）昨（27）日以每股20元認購價正式登錄興櫃交易，開盤旋即啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。