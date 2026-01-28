富田電機明日開始於創新板上市買賣 前五個交易日無漲跌幅限制
臺灣證券交易所表示表示，富田-創（4590）股票將自29日於台灣創新板上市開始買賣。其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股票價格採無漲跌幅度限制。
證交所指出，富田電機股份有限公司已公開發行普通股股票自1月29日上市開始買賣，富田電機股份有限公司係初次於台灣創新板上市掛牌。資料顯示，富田-創普通股數量為51,338,400股，及現金增資股款繳納憑證3,500,000股。
證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎富田電機股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分到9點30分之間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至https://webpro.twse.com.tw觀看實況內容。
