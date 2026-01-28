奧義賽博創競拍均價145.29元 員工認購大賺逾61％

臺灣證券交易所公告，奧義賽博-KY創（7823）採全競價拍賣方式辦理承銷，於27日順利完成，得標加權平均價格145.29元。

證交所表示，奧義賽博於創新板第一上市初上市普通股股票承銷案，採全數競價拍賣方式辦理，奧義賽博辦理競價拍賣股數1,580仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月27日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格128.65元、最高得標價格200.00元。競拍投標底價為70.31元。

奧義賽博公告，上市前現金增資股承銷價格90元。奧義賽博將於2月5日在創新板掛牌，競拍均價與承銷價相差達55.29元，換算市場投標者的平均成本，比員工、特定人的認購承銷價高出逾六成、達61.43%，顯示市場對其股價表現具信心。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。