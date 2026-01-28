聯光通財報／2025年獲利1.08億元、EPS 1.02重返獲利軌道

聯光通（4903）28日通過2025年第4季財報，合併營收3.2億元，年增41%，稅後純益0.21億元，較前年同期由虧轉盈，EPS 0.2元。2025年全年合併營收13.5億元，年增64.5%，稅後純益1.08億元，較前年成長十倍以上，重返獲利軌道。

公司先前於法說會上表示，未來光纖業務將會是公司的穩定現金流來源，而公司營運重心將會放在儲能事業上，公司看好在政府2030年再生能源占比30%目標及台電5,000億元強韌電網計畫的推動下，用電大戶自建儲能系統將會成為一大趨勢，因此公司瞄準此商機，將合作夥伴的產品進行整合，一同分食這塊大餅。至於工程部分，將減少低毛利政府標案，轉向集團內部高毛利機電及儲能工程，優化獲利表現。