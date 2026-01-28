安葆掛牌上櫃蜜月夯！股價衝上400元關卡 幸運中籤者大賺28萬元

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

電力系統整合商安葆（7792）28日掛牌上櫃，每股承銷價133.8元，公開申購中籤率僅0.24%，早盤以399元開高後衝破400元關卡，一度衝達415元，幸運中籤者若賣出，可望賺進28.1萬元，報酬率210%。

安葆承銷張數1,078張，每股承銷價133.8元，吸引逾43萬人參加抽籤，中籤率0.24%，28日掛牌上櫃，順利展開蜜月行情，且一舉站上400元關卡。

安葆2025年12月單月營收9.21億元，月增176.9%，創單月歷史新高，全年營收59.87億元，年增30.5%；2025年前3季EPS 6.03元；在半導體客戶海外新廠持續投資，及台灣資料中心新案，去年底在手訂單創歷史新高，營運能見度直達2028年第1季。

安葆深耕國內半導體備援電力市場，市占表現居於領先地位，其自研PLTC不斷電負載轉移系統搭配並聯技術，確保半導體廠於市電與自備電系統間平順且無縫負載轉移的終極保障，技術實績已建立同業難以跨越的競爭門檻。

展望2026年，由於關鍵客戶海內外新建廠訂單可望本季陸續拍板，潛在訂單可望推升今年在手訂單續創新高，營收及獲利有望雙雙創高。

